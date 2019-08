THOST projectmanagement breidt activiteiten uit in Nederland

- Het grootste familiebedrijf in projectmanagement heeft een nieuwe dochteronderneming opgericht in Breda, Nederland.



- Vijfde internationale locatie: THOST Projektmanagement blijft groeien en is succesvol over de nationale grenzen heen.



- Projectmanagement van A tot Z: THOST Projektmanagement biedt het volledige dienstenpakket in Nederland aan met een focus op mobiliteit, installatiebouw en industrie.



BREDA, Nederland, 1 augustus 2019 /PRNewswire/ -- THOST Projektmanagement, het grootste familiebedrijf op het gebied van projectmanagement, breidt de internationale aanwezigheid verder uit en is sinds begin juni 2019 actief in Nederland met een dochteronderneming. Met het nieuwe kantoor in Breda biedt THOST Projektmanagement nu haar volledige dienstenpakket aan met een focus op mobiliteit, installatiebouw en industrie. THOST Projektmanagement wil met deze stap de succesvolle groei voortzetten en reageert op de grote vraag op het gebied van projectmanagement in Nederland.



Spannende eisen in een nieuwe markt



Op de Nederlandse markt verwachten THOST Projektmanagement experts spannende nieuwe projecten. De Nederlandse economie groeit momenteel gemiddeld 0,6 procent sneller dan de eurozone als geheel en vormt ook een bijzondere uitdaging op het gebied van technologie en digitalisering. "De nieuwe locatie biedt ons spannende mogelijkheden voor toekomstige projecten, vooral vanuit technologisch oogpunt. Op het gebied van de aanleg van het netwerk ligt het land bijvoorbeeld al ver voor op Duitsland. Dit geeft ons een andere basis voor projectwerk en vraagt om speciale kennis van onze experts", zegt Stefan Mollenkopf, vestigingsmanager bij THOST Projektmanagement in Breda.



Een locatie met veel potentieel



Breda is na kantoren in Zwitserland, Rusland, India en de Verenigde Arabische Emiraten de vijfde internationale locatie van het bedrijf. "We kijken ernaar uit om onze expertise ook in Nederland aan te bieden. Met de oprichting van onze nieuwe dochteronderneming kunnen we onze klanten nu optimaal lokaal ondersteunen. Wij zien veel potentie op onze nieuwe locatie en willen graag lokaal blijven groeien", zegt Dieter Kraus, bedrijfsleider bij THOST Projekt Management The Netherlands B.V. in Breda. In Duitsland is de onderneming vertegenwoordigd op de hoofdzetel in Pforzheim en op nog eens 13 andere locaties.



Over THOST Project Management



THOST Projektmanagement GmbH is met ongeveer 470 medewerkers op 20 locaties in Duitsland en in het buitenland een van de toonaangevende bedrijven in projectmanagement. Visies worden werkelijkheid, dat is de leidraad van de Pforzheim-groep, die zowel een belofte als een uitdaging is voor klanten en medewerkers. Al meer dan 30 jaar coördineert en beheert THOST Project Management de ontwikkeling, planning en uitvoering van complexe projecten op het gebied van vastgoed, overheden en kerken, gezondheid, energie, mobiliteit, auto's, chemie en petrochemie, farmaceutica, grondstoffen, olie en gas, staal en metaal, luchthavens en IT. De klanten zijn onder andere nationale en internationale opdrachtgever uit de industrie, ambacht en handel en de overheden. De internationale activiteiten van THOST richten zich op de DACH-regio, de GOS-landen, het Midden-Oosten en Azië, waar THOST dochterondernemingen heeft in Zwitserland, Rusland, de VAE en India. Meer informatie is te vinden op www.thost.de [http://www.thost.de/]



Contacteer ons: HOST Projektmanagement GmbH Yasmin Fürstmann +49 (0)89 319 089-284 Y.Fuerstmann@thost.de [mailto:Y.Fuerstmann@thost.de]