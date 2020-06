INEOS Automotive onthult het ontwerp van zijn nieuwe 4x4, de Grenadier

- 'Vorm volgt functie' in een ontwerpproces dat uitgaat van techniek voor een auto die berekend is op zijn taak



- Ontwikkelprogramma vordert, tests van het prototype in gang gezet om binnen een jaar 1,8 miljoen kilometer op de weg en in ruw terrein af te leggen



- In lijn met de visie van Sir Jim Ratcliffe, avonturier en voorzitter van de INEOS Group, wordt de Grenadier een capabele, duurzame en betrouwbare 4x4 die ontworpen en gemaakt is voor de zwaarste omstandigheden ter wereld.



LONDEN, 1 juli 2020 /PRNewswire/ -- Als volgende stap op weg naar de start van de productie onthult INEOS Automotive vandaag het exterieur van de Grenadier, een nieuwe no-nonsense 4x4 voor de wereld.



De INEOS Grenadier is van a tot z opnieuw ontworpen op een nieuw platform, met maar één doel: een robuust, krachtig én comfortabel werkpaard creëren dat toekomstige eigenaren overal kunnen inzetten.



"De opdracht was simpel. We wilden een moderne, veelzijdige, zeer capabele, maar in de eerste plaats functionele 4x4 ontwerpen", aldus Toby Ecuyer, hoofd van de afdeling Design. "Een logisch design dat aan duidelijkheid over de functie van de Grenadier niets te wensen overlaat. Die doet alles wat je nodig hebt, en niets wat je niet nodig hebt. Niets wat je ziet is voor de show. Moderne engineering- en productietechnieken garanderen de hoge inzetbaarheid van de Grenadier, maar we zijn trouw gebleven aan ons principe om een terreinwagen te creëren die de tand des tijds kan doorstaan."



Dirk Heilmann, CEO van INEOS Automotive: "Het is fantastisch dat we het ontwerp van de Grenadier zo vroeg in het proces kunnen delen. De meeste fabrikanten zouden terughoudend zijn, maar wij zijn een nieuw bedrijf dat bouwt aan een nieuw merk, en we willen dat mensen deze spannende reis samen met ons maken.



"Als we het ontwerp nu al laten zien, kunnen we ons richten op de kritieke volgende fase van de ontwikkeling: het testen van de functionaliteit en betrouwbaarheid. We hebben een zeer uitdagend programma opgesteld waarbij we het komende jaar prototypen in allerlei omstandigheden op de proef zullen stellen. Het doel is om een slordige 1,8 miljoen testkilometers te maken. Vanaf vandaag hebben we geen geheimen meer. Openlijk testen, zonder camouflage, schuimblokken of neppanelen, is een voordeel."



Sir Jim Ratcliffe, voorzitter van INEOS: "Het Grenadier-project begon met de ontdekking van een gat in de markt dat andere fabrikanten lieten liggen, namelijk de behoefte aan een praktische terreinwagen. Daarmee hadden we de blauwdruk in handen voor een capabele, betrouwbare en functionele 4x4 die gebouwd is om de zwaarste omstandigheden ter wereld aan te kunnen. Hij moest er alleen ook nog goed uitzien. Zoals u vandaag zult zien, zijn Toby en zijn team erin geslaagd om een ontwerp te maken dat zowel karakteristiek als doelmatig is."



Over de Grenadier van INEOS



In 2017 ontdekte Sir Jim Ratcliffe, voorzitter van INEOS, autoliefhebber en ervaren avonturier, dat er een gat in de markt was voor een no-nonsense, vierwielaangedreven werkpaard dat betrouwbaar is en voldoet aan de eisen van vandaag. INEOS Automotive Limited werd opgericht en er werd een team met ervaren autoprofessionals samengesteld om die visie te realiseren.



De Grenadier zal met een combinatie van stoere Britse uitstraling en solide Duitse techniek een werkelijk compromisloze 4x4 zijn die van a tot z nieuw is ontworpen. De wagen is ontworpen om alle omstandigheden aan te kunnen en biedt de beste terreineigenschappen in zijn klasse, functionaliteit en betrouwbaarheid voor wie een voertuig gebruikt als gereedschap, waar dan ook in de wereld.



Wat betreft de techniek is nu de fase van ontwikkeling van de productieversie aangebroken, waarbij wij worden ondersteund door onze ontwikkelingspartner Magna Steyr. Het testen van het prototype gaat beginnen. De INEOS Grenadier zal eind 2021 in productie worden genomen.



INEOS Automotive is een dochterbedrijf van INEOS Group (www.ineos.com [http://www.ineos.com/]), een toonaangevende producent in de petrochemische industrie, specifieke chemicaliën en olieproducten. INEOS biedt werk aan 23.000 mensen in 34 bedrijven, met een productienetwerk van 183 fabrieken in 26 landen. Van verf tot kunststoffen, van textiel tot technologie en van medicijnen tot mobiele telefoons: de materialen die INEOS produceert, dragen bij aan vrijwel alle aspecten van het leven van vandaag. INEOS had in 2019 een omzet van circa $61 miljard.



Ga naar www.ineosgrenadier.com [http://www.ineosgrenadier.com/] voor meer informatie over de Grenadier.



Meer informatie vindt u via de volgende link: https://ineosgrenadier.com/media [https://ineosgrenadier.com/media].



