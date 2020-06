HKATG en CGWIC tekenen strategische partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst

HONGKONG, 1 juli 2020 /PRNewswire/ -- In de 21(e) eeuw wordt door haar snelle ontwikkeling de internationale commerciële ruimtevaart beschouwd als een sector met de meeste innovatie en explosieve groei. Als de eerste commerciële organisatie die lid is van de Internationale Ruimtevaartfederatie (IAF) in Hongkong houdt de Hong Kong Aerospace Technology Group, Ltd. (HKATG) zich bezig met de lancering van de "Golden Bauhinia" satellietconstellatie met lage omloopbaan als belangrijkste project voor de industrie, waarbij het zich richt op het ontwerpen van een layout van big data-diensten, het bouwen van een infrastructuur voor de ruimtevaartindustrie en het voorzien in de benodigde vercommercialisering van de ruimtevaart in de regio, het bevorderen van een vrije marktwerking in de ruimtevaarttechnologie en het dichten van een regionale commerciële kloof in de ruimtevaartsector in de Greater Bay Area.



Onlangs heeft HKATG, gebaseerd op het principe van gelijkheid en wederzijds voordeel, een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend met China Great Wall Industry Corporation (CGWIC). CGWIC is de enige commerciële organisatie die is gemachtigd door de Chinese overheid om commerciële lanceringen uit te voeren, satellieten te leveren en samenwerking in de internationale ruimtevaart uit te voeren, maar ook professionele bemanningstraining en andere diensten op het gebied van ruimtevaart-systeemintegratie alsmede internationale operaties en professionele diensten uit te voeren met toepassing van ruimtevaarttechnologische producten.



De samenwerking omvat de gezamenlijke ontwikkeling van het Golden Bauhinia-constellatiesysteem waaronder systeeemontwerp, satellietontwerp, onderzoek en ontwikkeling, testen, lanceren en het in baan brengen. HKATG zal de aankoop doen van de Golden Bauhinia serie satellietsystemen met lage omloopbaan, waarbij het de grondfaciliteiten en gerelateerde diensten ondersteunt van CGWIC. Daarnaast zullen beide partijen nauw samenwerken in commerciële diepe ruimte-exploratie, promotie van data-applicatiediensten en -producten, het trainen van aeronautisch talent en opbouwen van capaciteit, etc. Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal voor HKATG als pionier op het gebied van internationale commerciële satellietverkoop, en het maakt gebruik van de commerciële ruimtevaartkanalen en internationale voorrechten van zijn strategische partner om gezamenlijk de extreem high-end markt te benutten en een solide fundering te leggen voor HKATG zodat deze een geavanceerde internationale ruimte-onderneming kan worden.



Over HKATG



Opgericht in september 2019 door elf van de meest vooraanstaande ruimtevaartspecialisten ter wereld en HKFIHG, is HKATG het eerste commerciële ruimtevaartbedrijf in Hong Kong. In november 2019 werd het als eerste lid van de organisatie erkend door de Internationale Ruimtevaartfederatie (IAF).



www.hkatg.com [http://www.hkatg.com/]



Over CGWIC



CGWIC, opgericht in 1980, is een commercieel agentschap dat is gemachtigd door de Chinese overheid om samen te werken op het gebied van commerciële lanceringsdiensten, satellietsystemen en ruimtetechnologie en is een 100% dochteronderneming van China Aerospace Science and Technology Corporation. Toegewijd aan de internationalisering van China's ruimtevaartindustrie, heeft het zich ontwikkeld tot een systeemintegrator van ruimtevaartproducten en -diensten.



Contactpersoon:



Shirley +852-25796006



Web site: http://www.hkatg.com/