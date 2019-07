GEP stijgt naar de top in belangrijke productcategorieën in SolutionMap van Spend Matters voor inkoopsoftware

-Sterke klantreferenties brengen SMART by GEP®-inkoopsoftware naar een absolute top van alle marktleiders in bijna elke categorie - in totaal 29 keer



CLARK, New Jersey, 1 juli 2019 /PRNewswire/ -- GEP, een toonaangevende leverancier van inkoop- en supply chain-software voor Fortune 500- en Global 2000-bedrijven over de hele wereld, kondigde vandaag aan dat Spend Matters(®) GEP heeft benoemd tot Value Leader, de hoogste in een reeks belangrijke categorieën in haar SolutionMap(SM)-ranglijst van producten voor inkooptechnologie.



https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg]



EP behaalde de hoogste plek bij alle gebruikersprofielen in de categorieën Source-to-Pay, Procure-to-Pay, Strategic Procurement Technologies (Sourcing, Analytics, Contract Life Management, Supplier Relationship Management), Spend and Procurement Analytics, Supplier Relationship Management en Contract Lifecycle Management, en werd verkozen tot Solution Leader in de categorie Sourcing. Gebruikersprofielen, die de vereisten van verschillende soorten gebruikers beschrijven, zijn onder andere Nimble, Deep, Turn-Key, Configurator en CIO-friendly.



Meer over SolutionMap en de rapporten zelf vindt u op https://spendmatters.com/solutionmap/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2512117-1&h=4261156235&u=https%3A%2F%2Fspendmatters.com%2Fsolutionmap%2F&a=https%3A%2F%2Fspendmatters.com%2Fsolutionmap%2F].



"Het product levert het bewijs," zegt Al Girardi, vice president global marketing and analyst relations van GEP. "Elke belangrijk analist en elk belangrijk technologisch onderzoeksbureau in de branche ziet het SMART by GEP(®)-platform voor directe en indirecte inkoop als een eerste keuze voor wereldwijde ondernemingen die serieus bezig zijn met digitale transformatie."



"Het is waar dat een dergelijke erkenning bevredigend is - maar toch, wanneer SMART door GEP-klanten prijzen wint voor initiatieven voor digitale transformatie op ons door AI aangestuurde, cloud-native platform, zijn we nog enthousiaster," merkte Girardi op, "Dat klinkt misschien oubollig, maar dat is echt waar het voor ons allemaal om draait - onze klanten helpen hun doelstellingen te bereiken en hen te helpen slagen."



"En de prijzen die ze krijgen van beroepsverenigingen, industriegroepen en mediakanalen - wauw, ze beginnen echt op te stapelen."



SolutionMap biedt een begrip op platformniveau waarmee gebruikers het integratieniveau tussen productmodules en -suites kunnen bepalen, samen met algemene interoperabiliteit met ERP en bredere technologieën, evenals de kwaliteit en effectiviteit van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI). In totaal neemt de SolutionMap van het 2e kwartaal van 2019 ruim 1.000 verschillende functionele en platformcomponenten in beschouwing voor alle modules en suites voor source-to-pay en dienstverlening.



Chief Research Officer van Spend Matters, Pierre Mitchell zegt: "Naast functionaliteit/functie, kijken we naar de platformelementen om te zien wat echt is en wat niet. Sommige gebruikers richten zich op configureerbaarheid, andere niet. We vergelijken de behoeften van de koper met, bijvoorbeeld, de toepassing van AI, gebruikerservaring en low-code platforms. Met SolutionMap hebben inkoopprofessionals deze informatie binnen handbereik, ook al zijn ze zelf geen technologische experts."



Spend Matters heeft de vergelijkingsmogelijkheden op platformniveau ontwikkeld om de 'eliminatie van asymmetrie' tussen verkopers en kopers van inkooptechnologie te weg te nemen. Volgens Mitchell maakt "SolutionMap directe vergelijkingen mogelijk tussen oplossingen ... tot zelfs leveranciers van geavanceerde toelevering, financiën en toeleveringsketens. We hebben het zware werk verricht van het analyseren van aangetoonde functionele mogelijkheden en platformmogelijkheden voor organisaties die niet technisch georiënteerd zijn."



Door AI aangedreven, cloud-native SMART by GEP is een compleet digitaal platform voor directe en indirecte inkoop. SMART by GEP is eenvoudig te installeren, in te zetten en gebruiken, zonder dat een uitgebreide training nodig is. SMART by GEP is platformneutraal (het werkt met SAP, Oracle of andere veelgebruikte ERP- of F&A-systemen). En met uitstekende ondersteuning en dienstverlening, is GEP een brancheleider in klanttevredenheid.



SMART by GEP is doelgericht opgezet op basis van een enkele code voor optimale prestaties in de cloud. Het kan eenvoudig de zwaarste verwerkingsvereisten van GEP's Fortune 500- en Global 2000-klanten aan, terwijl het overbodige infrastructuur en ondersteuningskosten wegneemt. En SMART by GEP procurement software [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2512117-1&h=3347686447&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2512117-1%26h%3D4266184390%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252Fprocurement-software%26a%3DSMART%2Bby%2BGEP%2Bprocurement%2Bsoftware&a=SMART+by+GEP+procurement+software], veilig verankerd in Microsoft Azure, behaalt overal de hoogste prestatieniveaus, schaalbaarheid en veerkracht van elk digitaal bedrijfsplatform.



Over GEP



GEP helpt wereldwijde ondernemingen efficiënter en effectiever te werk te gaan, een concurrentievoordeel te behalen, de winstgevendheid te verhogen, en de bedrijfs- en aandeelhouderswaarde te maximaliseren.



Frisse ideeën, innovatieve producten, ongeëvenaarde domein- en vakdeskundigheid, en slimme, gepassioneerde mensen -- zo creëert en levert GEP uniforme supply chain-oplossingen van ongekende schaal, kracht en effectiviteit.



GEP werd benoemd tot leider in Gartner Magic Quadrants, winnaar voor beste inkoopsoftware en beste P2P-leverancier bij de World Procurement Awards, en beste leverancier tijdens de EPIC Procurement Excellence Awards, en het wordt erkend als een innovator en leider op het gebied van source-to-pay procurement en supply chain-software door Gartner, Forrester, IDC, inkoopleiders, Spend Matters en Ardent Partners.



GEP wordt ook genoemd als een leider op het gebied van beheerde inkoopdiensten (inkoop-outsourcing) door de Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS en IAOP. Daarnaast is GEP volgens ALM Intelligence, het belangrijkste onderzoeksbureau in de sector voor managementconsulting, leidinggevend op het gebied van inkoopstrategie en consulting voor de toeleveringsketen.



Met 18 kantoren en operationele centra in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika, helpt GEP, gevestigd in Clark, New Jersey, bedrijven wereldwijd om hun strategische, operationele en financiële doelstellingen te realiseren. Ga voor meer informatie over ons uitgebreide assortiment strategische en beheerde diensten, naar www.gep.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2512117-1&h=936041393&u=http%3A%2F%2Fwww.gep.com%2F&a=www.gep.com]. Ga voor meer informatie over SMART by GEP, ons cloud-native, door AI aangedreven platform voor directe en indirecte inkoop naar www.smartbygep.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2512117-1&h=2240709718&u=http%3A%2F%2Fwww.smartbygep.com%2F&a=www.smartbygep.com].



