Huobi: De crypto-branche moet normen & naleving van V20 omarmen

De FATF-richtlijnen bieden een kans om progressieve normen voor de branche te ontwikkelen en innovatieve technologie te creëren, waarmee o.a. misbruik wordt voorkomen en legitieme spelers toegang krijgen en houden.



OSAKA, Japan, 1 juli 2019 /PRNewswire/ -- Aan de vooravond van het eerste, dit weekend plaatsvindende V20-conferentie van de Financial Action Task Force over digitale activa, zien cryptovaluta-beurzen en andere aanbieders van virtuele activa (VASP, virtual assets service provider) zowel uitdagingen alsook kansen.



https://mma.prnewswire.com/media/930948/web_Huobi_5.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/930948/web_Huobi_5.jpg]



De uitdaging: communities van digitale valuta op één lijn brengen met de rest van de financiële handelswereld om witwassen van geld en andere soorten misbruik te voorkomen. De kans: de deuren openen voor een mainstream adoptie van cryptovaluta en digitale activa.



Een delegatie van Huobi Group, inclusief Elaine Sun Ye Lin, Head of Compliance van Huobi, is uitgenodigd voor het congres om aan de verschillende discussies deel te nemen.



"We zijn bijzonder verheugd dat we op de V20-top aanwezig kunnen zijn," aldus Sun. "We zien dit als de start van een voortdurende dialoog tussen de cryptovaluta-sector en de toezichthouders van de G20. We zijn een vooraanstaande dienstverlener op het gebied van cryptovaluta en blockchain en in die hoedanigheid zijn we ervan overtuigd dat een rechtstreekse dialoog met de FATF kan helpen om het unieke karakter van de crypto-sector te verhelderen en ons in staat te stellen om oplossingen voor de hele sector te vinden voor de problemen waar we mee te maken hebben."



Livio Weng, CEO van Huobi Global zei hierover het volgende:



"We hebben veel respect voor de rol van de FATF als beschermer van het grote publiek en de redenen waarom ze deze richtlijnen uitvaardigen," aldus Weng. "Vanuit ons zichtpunt, zijn deze maatregelen niet meer dan een uitbreiding voor VASP's van de regels die nu al door de rest van de wereldwijde financiële gemeenschap worden nageleefd. Deze veranderingen zijn zeker een uitdaging voor de sector, vooral vanwege de onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan, maar ze bieden ook mogelijkheden. Dit is onze kans om normen voor onze sector te ontwikkelen, om groei te stimuleren, gebruikersrechten te beschermen en technologieën te ontwikkelen die misbruik identificeren en voorkomen, zonder de toegang van legitieme gebruikers te belemmeren. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid onze capaciteit te ontwikkelen om als gemeenschap met een antwoord te komen op de problemen waar de cryptovaluta- en blockchain-sector mee te maken heeft. Huobi wil in zijn rol van marktleider actief meewerken aan het koersbepalen en realiseren van dit proces."



Over Huobi Group: Huobi Group bestaat uit tien upstream- en downstreambedrijven en is het meest toonaangevende blockchainbedrijf ter wereld. Huobi Group werd in 2013 opgericht en de samengestelde omzet van het bedrijf bedraagt meer dan $1 biljoen. De groep biedt met trots veilige, eenvoudige handelstransacties met cryptovaluta aan, samen met dienstverlening voor vermogensbeheer voor miljoenen gebruikers in ruim 130 landen. Kijk voor meer informatie op: www.hbg.com [http://www.hbg.com/]



Neem voor vragen a.u.b. contact op met: Jiayi Li, media@huobi.com [mailto:media@huobi.com], +65 92295769



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/930948/web_Huobi_5.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/930948/web_Huobi_5.jpg]