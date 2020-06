Het achtste seizoen van Het internationale sociale programma 'Voetbal voor vriendschap' van Open NV Gazprom zal meer dan 10 000 leden over de he

Open NV Gazprom start het achtste seizoen van het internationale sociale programma voor kinderen 'Voetbal voor vriendschap'. Dit jaar is de afsluiting in december gepland en zal in nieuw digitaal formaat doorgaan.



MOSKOU, 1 juni 2020 /PRNewswire/ --"Voetbal voor vriendschap' is een jaarlijks programma voor kinderen, de meeste deelnemers van het programma zijn jongens en meisjes van 12 jaar en ook kinderen met lichamelijke handicap. Jonge voetbalspelers worden als vertegenwoordigers van verschillende landen en culturen in gemengde elftallen samengebracht en leren in één ploeg spelen. Het programma wordt omschreven door jonge journalisten verbonden aan de Internationale Kinderpersdienst, die ook graag over de gemeenschappelijke waarden vertellen. Tijdens die zeven seizoenen van 'Voetbal voor vriendschap' hebben meer dan 6000 kinderen uit 211 landen en regio's aan het programma deelgenomen. De andere sportieve, educatieve en ecologische evenementen hebben meer dan 5 miljoenen mensen over de hele wereld meegedaan.



In 2019 hebben de deelnemers van het programma een Guinness wereldrecord gevestigd voor de meest internationaal voetbaltraining ter wereld. Op het digitale platform van 'Voetbal voor vriendschap' zal voor het eerst een online wereldvoetbalwedstrijd verschijnen, 32 cyberelftallen van 12-jarigen uit verschillende landen, van verschillend geslacht en verschillende fysieke mogelijkheden die ook verschillende talen spreken zullen samen spelen.



De digitale ruimte van 'Voetbal voor vriendschap' zal meer dan 10 duizend spelers van alle leeftijden uit meer dan 100 landen samenbrengen.



Diogo Netto, manager maatschappelijk verantwoord van elftal van Brazilië:



Het programma 'Voetbal voor vriendschap' is altijd openbaar geweest voor deelnemers met verschillende fysieke mogelijkheden. Het verschijn van het digitale platform 'Voetbal voor vriendschap' helpt in grotere mate de doel van het project te bereiken om mensen uit de hele wereld met elkaar samen te brengen, en aan iedereen mogelijkheid te schenken om op het voetbalveld terecht te komen en enorme emoties samen met nieuwe vrienden te ervaren.



Rene Lamprecht, een jonge deelnemer van het programma 'Voetbal voor vriendschap' uit Slovenië:



Ik doe al een paar jaar aan het programma. Dat is een toffe ervaring, waardoor ik nieuwe vrienden over de hele wereld heb gevonden. Ik ben blij over het nieuws dat het achtste seizoen zal doorgaan. Zelfs in verschillende landen kunnen we allemaal toch bij elkaar komen om veilig voetbal te spelen.



