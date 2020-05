Programmarede Supermicro CEO Computex - Innovatie 5G-infrastructuur

Supermicro CEO Charles Liang geeft programmarede tijdens COMPUTEXOnline



TAIPEI, Taiwan, 1 juni 2020 /PRNewswire/ -- COMPUTEXOnline -- Super Micro Computer, Inc. , een wereldleider in bedrijfscomputing, opslag, netwerkoplossingen, en groene computertechnologie, kondigde vandaag aan dat het tijdens de COMPUTEXOnline-programmarede van de CEO op 3 juni in Taipei, zijn Intelligent Edge-systemen zal onthullen en een preview zal geven van de nieuwe CloudDC-lijn van servers ontworpen voor grootschalige implementaties in cloud-datacenters.



Programmarede [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2817838-1&h=1103692094&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2817838-1%26h%3D1809105605%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252FCOMPUTEXtv%26a%3DAddress&a=Programmarede] COMPUTEXOnline:





Tijdstip



Agenda



Woordvoerders



---



10:00 - 10:20



Voordracht Charles Liang, Oprichter, President, Chief Executive

Officer, Voorzitter van de raad van bestuur, Supermicro





(GMT +8)



---









Supermicro realiseerde zich reeds in een vroeg stadium dat er behoefte was aan een robuust cloudplatform om netwerkexploitanten te voorzien van een omgeving om toepassingen en een gedistribueerde Edge te ontwikkelen. Dit is vooral belangrijk nu kern 5G-netwerkfuncties nauw met elkaar verweven zullen zijn en gevoed zullen worden door openbare clouds. Supermicro's next-generation dual-processor CloudDC-servers beschikken over meerdere opslagopties in 1U en 2U-servers, dual OCP 3.0 compliant AIOM-slots met maximaal vier 100GbE-ports, bieden ondersteuning voor Open BMC, een compleet hybride ontwerp aan de achterzijde ter ondersteuning van SATA3, SAS3, of NVMe opslagschijven, en een vereenvoudigde architectuur geoptimaliseerd voor hyperscale-omgevingen.



"Met onze toch al sterke positie op het gebied van 5G-infrastructuur en de oorspronkelijke introductie van CloudDC-servers, biedt Supermicro zijn klanten geoptimaliseerde next-generation systemen van de Edge tot de Cloud," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Deze combinatie laat zien dat Supermicro voortdurend gericht is op x86-gebaseerde systemen en het ondersteunen van open source NFV (virtualisatie netwerkfuncties) conforme oplossingen die gebruik maken van NEBS en kant-en-klare gevalideerde telco-software, aangedreven door onze Server en Storage Building Block Solutions(®)."



Supermicro CloudDC-servers bieden uitzonderlijke waarde voor een groot aantal use-cases. Voor de particuliere cloud, beschikken de CloudDC-servers over flexibele opslag en uitbreiding, NVMe over stoffen, snelle inzet, eenvoudig onderhoud en hoge schaalbaarheid. In de 5G/telecommunicatie-arena, zijn de CloudDC-systemen ontworpen om NEBS Level 3-klaar te zijn, O-RAN gevirtualiseerde netwerkelementen zoals DU, CU, en core te ondersteunen en om ruimte te beiden aan FPGA-acceleratiekaarten. Het platform ondersteunt maximaal vier GPU-acceleratiekaarten en kan deep learning-trainingen en inferentie, data-analyse, afbeeldingen en geavanceerd computerwerk verwerken.



Supermicro kondigde eerder dit jaar zijn Outdoor Edge-systemen aan, die als eerste op de markt zullen verschijnen. Deze IP65 behuisde servers zijn geoptimaliseerd voor 5G RAN, AI-inferencing, en andere intelligente Edge-gerichte toepassingen. Deze nieuwe systemen ondersteunen de richting van de sector naar open-source software en x86 gedesaggregeerde hardware, en zijn ideaal voor barre buitenomgevingen.



Ga voor meer informatie naar https://learn-more.supermicro.com/computex-2020 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2817838-1&h=1808985211&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2817838-1%26h%3D2575508896%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flearn-more.supermicro.com%252Fcomputex-2020%26a%3Dhttps%253A%252F%252Flearn-more.supermicro.com%252Fcomputex-2020&a=https%3A%2F%2Flearn-more.supermicro.com%2Fcomputex-2020].



Volg Supermicro op Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2817838-1&h=2982660967&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2817838-1%26h%3D2853483718%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FSupermicro%26a%3DFacebook&a=Facebook] en Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2817838-1&h=3155817333&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2817838-1%26h%3D842999353%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftwitter.com%252FSupermicro_SMCI%26a%3DTwitter&a=Twitter] om hun laatste nieuws en aankondigingen te ontvangen.



