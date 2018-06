Opwinding, ritme en technologie; SEAT presenteert twee exclusieve versies van de Ibiza en Arona met BeatsAudio Sound

MARTORELL, Spanje, June 1, 2018 /PRNewswire/ --





- SEAT en Beats by Dr. Dre, twee merken die dezelfde waarden delen

- Ibiza en Arona Beats: twee nieuwe versies die met een uitstekend BeatsAudio-geluid

uitgerust zijn

- Beide modellen worden bovendien geleverd met details in het interieur en exterieur

waardoor ze nóg unieker zijn





Stads met een jonge geest. Dat is precies wat de nieuwe SEAT Ibiza en Arona zijn, net als Beats by Dr. Dre, een merk dat de manier heeft veranderd waarop mensen naar muziek luisteren. SEAT en Beats begonnen hun samenwerking vorig jaar en boden BeatsAudio aan als optie voor verschillende modellen binnen het aanbod - Mii, Ibiza, Leon, Arona en Ateca. Nu gaat de samenwerking tussen SEAT en Beats nog een stapje verder, met de lancering van twee exclusieve versies van de meest jeugdige stadsmodellen: de Ibiza en de Arona Beats.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/645629/SEAT_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/698600/Ibiza_Arona_Beats.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/698602/Ibiza_Arona_Beats.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/698605/Ibiza_Arona_Beats.jpg )



De SEAT Ibiza en Arona Beats zullen voor het eerst aan het publiek gepresenteerd worden tijdens Primavera Sound, een toonaangevend muziekfestival waar SEAT een strategische partner van is. Door deze samenwerking met Primavera Sound versterkt SEAT zijn toewijding aan muziek en de banden met zijn thuisstad, Barcelona, waar de autofabrikant ook deelneemt aan wereldevenementen, zoals het Mobile World Congress of het Smart City Congress.



De Ibiza en Arona Beats worden geleverd met enkele esthetische details en unieke functies, evenals een premium geluidssysteem, zodat u naar uw favoriete muziek kunt luisteren alsof u zelf in de studio bent, samen met uw favoriete artiesten.



De standaarduitrusting bevat het Full Link-systeem (MirrorLink, Android Auto en CarPlay) om uw smartphone en uw auto op de snelste en meest efficiënte manier te verbinden. De Ibiza en Arona Beats beschikken ook over de nieuwe SEAT Digital Cockpit, het interactieve display dat volledig naar wens van de bestuurder via het multifunctionele stuur of via het infotainmentsysteem aangepast kan worden.



De Ibiza en Arona Beats zijn ook uitgerust met LED DRL (Daytime Running Lights) en Full-LED-koplampen, exclusief ontworpen stoelen, een grill voor de mistlampen en chromen vensterlijsten. In de auto zelf wordt u begroet door de nieuwe verlichte dorpelplaten die speciaal voor de Ibiza en Arona Beats ontworpen zijn, evenals door de uitstekende sfeerverlichting die nu in de kleuren oranje en wit zijn. Dit zijn allemaal exclusieve eigenschappen van de Ibiza en Arona Beats die te vinden zijn in auto's met het logo van BeatsAudio op de kofferbak.



De andere kenmerkende eigenschappen van de SEAT Ibiza en Arona Beats zijn de buitenspiegels in Eclipse Orange, een kleur die ook aanwezig zal zijn op de mistlampen van de Ibiza. Binnen worden ook het stiksel van het radioframe, de versnellingspook, het stuurwiel en de handrem geleverd in Eclipse Orange. De deurpanelen worden geleverd in Ice Metal, evenals de console (in dit geval alleen in de Arona).



Deze twee modellen zijn verkrijgbaar in een geheel nieuwe kleur: Magnetic Tech. Het totale kleurenaanbod van vijf kleuren wordt aangevuld met: Eclipse Orange, Urban Silver, Midnight Black en Nevada White. De Arona Beats zal ook beschikbaar zijn met drie tweekleurige opties op basis van Nevada White met het dak in Midnight Black, Eclipse Orange of Magnetic Tech.



Het BeatsAudio premium geluidssysteem in de Ibiza en Arona Beats, wordt geleverd met een 12-kanaals 300-watt versterker, een digitale signaalprocessor en 7 hoogwaardige luidsprekers; twee tweeters in de A-stijlen en twee woofers in de voorportieren, twee breedbandluidsprekers achterin, evenals een geïntegreerde subwoofer in het reservewiel.



De Ibiza en Arona Beats worden in het laatste kwartaal van 2018 gelanceerd.



SEAT Ibiza Beats

Modelemissies (g/Km) Verbruik (l/100 Km)

1.0 MPI 75 PS 112 4,9

1.0 TSI 95 PS 106 4,7

1.0 TSI 115 PS 108 4,7

1.0 TSI 115 PS DSG 108 4,7

1.6 TDI 80 PS 99 3,8

1.6 TDI 95 PS 99 3,8

1.6 TDI 95 PS DSG 103 4

1.6 TDI 110 PS 102 3,9

SEAT Arona Beats

Modelemissies (g/Km) Verbruik (l/100 Km)

1.0 TSI 95 PS 112 4,9

1.0 TSI 115 PS 114 5

1.0 TSI 115 PS DSG 114 5

1.6 TDI 95 PS 106 4,1

1.6 TDI 95 PS DSG 109 4,2

1.6 TDI 115 PS 107 4,1





Video: https://youtu.be/PyPy0efRX_M



CONTACT: SEAT-communicatie, Arnaud Hacault, Hoofd Producten, Communicatie, M/ +34-659-134-804, arnaud.hacault@seat.es, http://seat-mediacenter.com; Jaume Rabassa, Productcommunicatie, M/ +34-619-616-470, jaume.rabassa@seat.es