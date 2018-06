Mindtree Maakt Strategische Keuze Voor SAP® Leonardo Met Nieuw Pakket aan Diensten die Uitrol Moeten Bespoedigen

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, June 1, 2018 /PRNewswire/ --



Bluefin, het onderdeel van Mindtree dat zich richt op SAP oplossingen, en Relational Solutions, de experts van Mindtree op het gebied van demand signal repository (DSR), hebben een Industry Accelerator voor SAP Leonardo gelanceerd waarmee CPG- en productiebedrijven hun orders "on-time and in-full" kunnen verwerken.



Mindtree [https://www.mindtree.com/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=Mindtree_Makes_Strategic_Commitment_to_SAP_Leonardo_with_New_Package_of_Offerings_Designed_to_Accelerate_Adoption ] , een wereldwijd opererende leverancier van technologie-consulting en -diensten, heeft een strategisch initiatief gelanceerd waarmee hun klanten snel gebruik kunnen maken van de kracht van SAP(R) Leonardo als een platform voor continue innovatie gebaseerd op kunstmatige intelligentie, machine learning and het Internet der Dingen.



Mindtree zet aanzienlijke middelen in voor dit initiatief, waaronder een pakket aan diensten van Bluefin [https://www.bluefinsolutions.com/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=Mindtree_Makes_Strategic_Commitment_to_SAP_Leonardo_with_New_Package_of_Offerings_Designed_to_Accelerate_Adoption ] , het onderdeel van Mindtree dat zich richt op SAP oplossingen, een wereldwijd kenniscentrum voor SAP oplossingen, en zijn unieke centra voor ideeëngeneratie (ideation centers) in New Jersey, Munich en Bangalore. Mindtree is van plan door te gaan met het introduceren van nieuwe diensten en functionaliteiten die strategisch in lijn zijn met SAP (R) Leonardo.



De nieuwste component van het Mindtree initiatief is een nieuw OTIF (on-time, in-full) industry accelerator pakket, ontworpen om bedrijven in consumentengoederen en productiebedrijven te helpen aan de toenemende vereisten rondom orderverwerking te voldoen, en de dure boetes en sancties te vermijden waarmee supply chain problemen gepaard gaan. Bluefin zal de functionaliteiten van de OTIF Accelerator demonstreren tijdens de SAPPHIRE NOW(R) en ASUG (Amerika's SAP Gebruikersgroep) Annual Conference, van 5-7 juni 2018 in Orlando, Florida.



De OTIF Accelerator gebruikt een serie serie algoritmes en analyses om bedrijven groter inzicht te verschaffen in de problemen die zich kunnen voordoen binnen de supply chain en maakt gebruik van machine learning om activiteiten te herkennen die het vermogen van het bedrijf om aan toekomstige verplichtingen te voldoen zouden kunnen ondermijnen. Het bestaat uit een voornamelijk vooraf opgebouwd SAP Leonardo accelerator-pakket, dat zal kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant, en zal draaien op het SAP Cloud Platform.



"De druk op IT om te bewegen met de snelheid van zakendoen blijft maar toenemen, waardoor constante innovatie nodig is om relevant te blijven," verklaart Brenton O'Callaghan van Mindtree, Wereldwijd Hoofd van SAP Leonardo. "Als je SAP software gebruikt en je wilt innoveren, heb je SAP Leonardo nodig. Met onze ontwerpdiensten en expertise in opkomende technologieën verkeren wij in een goede positie om onze klanten te helpen deze reis succesvol te starten."



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd opererende leverancier van technologie consulting en diensten, die bedrijven op de Global 2000 ranglijst van dienst is bij het combineren van agility voor hoger concurrerend vermogen. "Born digital" in 1999, vertrouwen meer dan 340 ondernemingen op onze diepgaande vakkennis in het verlagen van barrières tussen afdelingen, digitale complexiteit te doorgronden en nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij stellen IT in staat het tempo van zakendoen aan te nemen door het voordeel te benutten van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery voor versnelde zakelijke innovatie. Met bedrijfsvoering in 17 landen staan wij bekend als een van de beste werkplekken, iedere dag belichaamd door onze succesvolle cultuur bestaande uit meer dan 17.000 ondernemersgerichte, collaboratieve en toegewijde 'Mindtree Minds'. Kijk voor meer informatie op http://www.mindtree.com of http://www.bluefinsolutions.com, of volg ons @Mindtree_Ltd.



SAP, SAPPHIRE NOW en andere SAP producten en diensten die hier genoemd worden alsmede hun respectievelijke logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP SE (of een SAP zusteronderneming) in Duitsland en andere landen. Zie http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx voor meer informatie over de handelsmerken en verdere mededelingen. Alle overige hierboven vermelde namen van producten en diensten zijn handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.



Alle hier genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van de gedeponeerde eigenaars.







