Extell Development Company kondigt prijsstimulans aan op One Manhattan Square

NEW YORK, 1 mei 2020 /PRNewswire/ - Extell Development Company [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2791599-1&h=3528849096&u=https%3A%2F%2Fextell.com%2F&a=Extell+Development+Company], een full-service vastgoedontwikkelaar van residentieel en commercieel vastgoed en horecapanden, heeft vandaag aangekondigd dat Extell, reagerend op de wereldwijde situatie inzake COVID-19, prijsprikkels zal aanbieden voor nieuwe contracten die worden getekend voor One Manhattan Square. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2791599-1&h=3261092334&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2791599-1%26h%3D2842566869%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fonemanhattansquare.com%252F%26a%3DOne%2BManhattan%2BSquare.&a=One+Manhattan+Square.] Voor een beperkte tijd wordt de resterende voorraad bij de luxe ontwikkeling verdisconteerd, zo'n 20 procent. Deze nieuwe stimulans is bedoeld om de verkoopsnelheid in het gebouw te stimuleren, hetgeen ook zorgt voor een belastingverlaging van 20 jaar en lagere gemeenschappelijke kosten.



"De verkoopsnelheid op One Manhattan Square is altijd sterk geweest; echter, gezien de onzekere situatie op dit moment, waren we van mening dat het mogelijk is om de markt opnieuw aan te spreken met prijskortingen op nieuwe deals ", zegt Gary Barnett, oprichter en voorzitter van Extell Development Company. "Terwijl we ons hebben aangepast door middel van de verkoop van onze woningen via een virtuele verkoopervaring, erkennen we dat het ook belangrijk is om onze kopers te stimuleren door middel van dit programma. Gecombineerd met lage rentetarieven en een belastingverlaging van 20 jaar, denken we dat dit een zeer aantrekkelijk aanbod zal zijn".



One Manhattan Square is een pionier in een nieuw tijdperk van luxe aan de Lower East Side, met architectuur van Adamson Associates Architects, aangevuld met op maat gemaakte interieurs door Meyer Davis Studio. Alle woningen, variërend van één tot drie slaapkamers, zijn gepositioneerd om een panoramisch uitzicht op de skyline te maximaliseren. Het gebouw biedt ook 9200 vierkante meter met alle denkbare voorzieningen binnen en buiten, evenals een adembenemend 360-graden uitzicht op de stad New York.



"Er zijn veel nieuwe bewoners ingetrokken sinds het gebouw vorig jaar werd geopend en zij zijn zeer tevreden over het product, de voorzieningen en de levensstijl", voegt Barnett toe. "Deze prijsprikkel biedt kopers een unieke kans om te investeren in een woning, voordat de algehele markt weer aantrekt."



In een poging om het veranderende vastgoedlandschap van dienst te zijn, is The Extell Marketing Team, het exclusieve verkoop- en marketingbedrijf voor One Manhattan Square, volledig uitgerust en beschikbaar voor virtuele verkoopafspraken. Het verkoopteam kan potentiële kopers een virtuele blik in het gebouw bieden met rondleidingen door de woningen, uitzichten, afwerkingen, plattegronden en faciliteiten. Deze nieuwe prijskorting is voor een beperkte tijd geldig en alleen van toepassing op nieuwe contracten die na 1 mei 2020 worden afgesloten.



Voor meer informatie of om een afspraak te maken, kunt u een e-mail sturen naar een verkoopvertegenwoordiger via info@onemanhattansquare.com [mailto:info@onemanhattansquare.com] of bellen met 212.252.1560.



