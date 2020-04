FibroGenesis vraagt uitgebreide octrooidekking aan voor zijn Fibroblast-celtherapie voor de behandeling van Coronavirus (COVID-19) ARDS

Het bedrijf meldt een krachtige synergie tussen zijn Fibroblast-gebaseerde celtherapie en hydroxychloroquine



HOUSTON, 1 April 2020 /PRNewswire/ -- FibroGenesis is een in Texas gevestigd bedrijf voor regeneratieve geneeskunde, dat zich richt op weefselregeneratie en de ommekeer van chronische ziekten door middel van menselijke huidfibroblasten (HDF's - Human Dermal Fibroblasts). Het bedrijf kondigde vandaag aan dat het een voorlopig Amerikaanse octrooi heeft ingediend onder nummer 63/002.134, getiteld, "Peptides and Adjuvants for Augmentation of Fibroblast Therapy for Coronavirus."



De claims in het octrooi omvatten het gebruik van fibroblastcellen in combinatie met hulpstoffen zoals peptiden en hydroxychloroquine die de aanmaak van natuurlijk interferon stimuleren om de virale infectie en de bijbehorende "cytokinestorm" te onderdrukken. In één product biedt de uitvinding manieren om de infectie, voortplanting en pathologie doe veroorzaakt wordt door het COVID-19-virus, te voorkomen. Het beweert tevens dat fibroblasten gewijzigd worden om verhoogde niveaus van "therapeutische cytokines tot uiting te brengen."



"Terwijl we doorgaan met ons versnelde preklinische programma, ontdekken we de superioriteit van fibroblasten ten opzichte van de mesenchymale stamcellen en de gegevens leiden ons naar meerdere behandelingsopties voor de patiënt," merkte Tom Ichim, Ph.D., Chief Scientific Officer van FibroGenesis op. Door hulpstoffen zoals peptiden en hydroxychloroquine aan onze behandeling toe te voegen hebben we extra potentie kunnen waarnemen."



"We werken eraan om onze ontdekkingen in het lab uit te breiden en de klinische ontwikkeling voor een medicijn voor COVID-19 te versnellen met behulp van onze geavanceerde fibroblastceltherapie," aldus Pete O'Heeron, Chief Executive Officer, FibroGenesis. "Voor het winnen van deze oorlog, die we voeren tegen een onzichtbare vijand, zullen we waarschijnlijk een aanpak moeten gebruiken die gebaseerd is op een combinatie van stoffen. Bij FibroGenesis volgen we het voorbeeld van Thomas Edison toen hij de gloeidraad voor de gloeilamp ontdekte; we testen zoveel mogelijk therapeutische combinaties om de meest efficiënte en effectieve remedie te vinden. Het verbeteren van de natuurlijke productie van interferon gecombineerd met ons eerdere werk kan gezien worden als een mogelijke vooruitgang in de richting van een geneesmiddel."



Over COVID-19 veroorzaakte ARDS Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is een ernstige longaandoening die de hele of een groot deel van beide longen aantast en een ernstige complicatie kan zijn van virale infecties waaronder COVID-19.



Bekend is dat ARDS vaak geassocieerd wordt met vochtophoping in de longen. Wanneer dit gebeurt vullen de elastische luchtzakjes (alveolen of longblaasjes) in de longen zich met vocht en wordt het functioneren van de longblaasjes verminderd. Hierdoor komt er minder zuurstof in de bloedbaan terecht, waardoor de organen minder zuurstof krijgen dan dat zij nodig hebben om normaal te kunnen functioneren en om levensvatbaar te zijn. Ernstige kortademigheid, het belangrijkste symptoom van ARDS, ontwikkelt zich meestal binnen een paar uur tot een paar dagen na het oplopen van het letsel of de infectie. Er zijn momenteel geen effectieve farmacologische therapieën beschikbaar voor de behandeling of preventie van ARDS. Beschermende strategieën met longventilatoren blijven de belangrijkste behandelingsopties die momenteel beschikbaar zijn. Vanwege de aanzienlijke morbiditeit- en mortaliteitscijfers geassocieerd met ARDS en het gebrek aan effectieve behandelingsopties, zijn nieuwe therapeutische middelen voor de behandeling van ARDS hard nodig.



Over FibroGenesis FibroGenesis is gevestigd in Houston, Texas, en is een bedrijf voor regeneratieve geneeskunde die met behulp van menselijke huidfibroblasten een innovatieve oplossing ontwikkelt voor de behandeling van chronische ziekten. Momenteel beschikt FibroGenesis over 186 Amerikaanse en internationale octrooien die uitgegeven of aangevraagd zijn in een verscheidenheid van klinische trajecten, waaronder discusdegeneratie, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, chronische traumatische encefalopathie, kanker, diabetes, leverfalen en hartfalen. Volledig gefinancierd door engel-investeerders, vertegenwoordigt FibroGenesis de volgende generatie van medische voortgang in celtherapie. Breng een bezoek aan www.Fibro-Genesis.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2765999-1&h=471867656&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2765999-1%26h%3D2508786562%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fibro-genesis.com%252F%26a%3Dwww.Fibro-Genesis.com&a=www.Fibro-Genesis.com].



