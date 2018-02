Een nieuwe publicatie bevestigt de innovatieve aanpak van de medicijncombinatie van AZTherapies voor de neuroinflammatoire respons via neuro-immu

BOSTON, 1 februari 2018 /PRNewswire/ -- AZTherapies, Inc. is een privaat farmaceutisch bedrijf voor het gevorderde klinische stadium, gevestigd in Boston, MA, dat baanbrekende behandelingen ontwikkelt voor de ziekte van Alzheimer, ischemische beroerten en andere neurologische aandoeningen die verband houden met neuroinflammatie en neurodegeneratie. Het meest toonaangevende kandidaatproduct, een combinatie veelzijdige behandeling, waarbij gebruikt wordt gemaakt van twee herontwikkelde medicijnen, cromoglicinezuur en ibuprofen, ALZT-OP1, zit momenteel in Fase 3 van de klinische trial voor Alzheimer in een vroeg stadium, de COGNITE-trial.



Dr. David Elmaleh, oprichter, voorzitter en CEO van AZTherapies zei, "AZTherapies maakt gebruik van strenge insluitingscriteria waaronder biomarkers voor de hersenen en maten voor cognitie en functioneren, voor het vergroten van de nauwkeurigheid van vroege diagnose van Alzheimer en de homogeniteit van gerandomiseerde deelnemers aan de COGNITE-trial."



In de huidige Fase-3 COGNITE-trial (n=600) van AZTherapies zijn 900 patiënten gescreend, met meer dan 300 gerandomiseerd, 128 in week 48 en 56 in week 72, afronding studie. (https://cognitetrial.com [https://cognitetrial.com/])



"Er is steeds meer bewijs voor de belangrijke rol van neuro-inflammatie in cognitieve achteruitgang bij Alzheimer en andere neurodegeneratieve aandoeningen", zei Karen Reeves, MD, President en Chief Medical Officer. "Innovatieve behandelingen voor deze ingrijpende aandoeningen vereisen een meervoudige strategie, waaronder het moduleren van microgliale cellen, de gespecialiseerde immuuncellen van de hersenen, voor de verbetering van neuroprotectie."



Een onderzoeksartikel van het laboratorium van Dr. Rudolph Tanzi, Joseph. P. and Rose F. Kennedy Professor of Neurology, Harvard Medical School, Vice-Chair, Neurology; Director of Genetics and Aging Research Unit, Massachusetts General Hospital, gepubliceerd op 18 januari 2018 in Nature's Scientific Reports, Cromolyn Reduces Levels of the Alzheimer's Disease-Associated Amyloid -Protein by Promoting Microglial Phagocytosis ( Zhang, Griuc, Hudry et al.; Scientific Reports (2018) 8:1144; DOI:10.1038/s41598-018-19641-2) ondersteunt de wetenschappelijke rationale voor het gebruik van de medicijncombinatie van AZTherapies voor de potentiële vertraging of het potentiële stopzetten van de progressie van de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium. (https://www.nature.com/articles/s41598-018-19641-2 [https://protect-us.mimecast.com/s/oUgFCADrMqTKEyIYpPdf])



In het artikel in Scientific Reports worden de effecten van cromoglicinezuur en ibuprofen geëvalueerd, die in de COGNITE-trial worden gebruikt, in een Tg2576 muismodel bij Alzheimer voor vroege behandeleffecten op plakvorming en in microgliale celklaringsanalyse op de effecten ervan op activering van de microglia als anti-inflammatoire medicijnen.



Het artikel sluit af met, "Collectief laten onze data robuuste effecten zien van cromoglicinezuur, alleen, of in combinatie met ibuprofen, waarbij tot aggregatie geneigde A -niveaus een microgiale activeringsstaat veroorzaken waarbij A phagocytosis wordt bevorderd, versus een pro-neuroinflammatoire staat."



AZTherapies, (www.aztherapies.com [http://www.aztherapies.com/]) is een bedrijf voor farmaceutisch bedrijf voor het geavanceerde klinisch stadium in Boston, MA. AZTherapies maakt gebruik van een innovatieve aanpak in de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van nieuwe behandelingen voor de ziekte van Alzheimer en ischemische beroerte, die uiteindelijk de behandeling, kwaliteit van leven en het ziektebeheer voor patiënten fundamenteel zouden kunnen verbeteren. Het hoofdprogramma van het bedrijf, ALZT-OP1, is een combinatietherapie bestaande uit twee herontwikkelde medicijnen met goed gekarakteriseerde veiligheidsprofielen en intellectueel eigendom dat zorgt voor de bescherming van combinaties, dosering, formulering en eigenschappen van het medicijn, voor de levering van de medicijnen aan het bloed en de hersenen. Het bedrijfsplatform omvat ook ALZT-OP2, een medicinale behandeling voor een potentiële modificatie van de ziekte van Alzheimer, in een geavanceerd preklinisch ontwikkelingsstadium, en ALZT-QoL, een neurodegeneratieve behandeling die is bedoeld voor de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten met de ziekte van Alzheimer, waarbij gebruik gemaakt wordt van een compensatoir M1 (een muscarine receptor-antagonist) met ligand/receptor-mechanismen voor de verbetering van de verbindingen in de hersenen. Medicijnen van AZTherapies zijn gebaseerd op technologieën die zijn ontwikkeld in het Massachusetts General Hospital, een Harvard Medical School Teaching Hospital.



Contact: Katie Barrett 1-617-318-3426 katie.barrett@aztherapies.com [mailto:katie.barrett@aztherapies.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/594208/AZTherapies_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/594208/AZTherapies_Logo.jpg]



Web site: http://www.aztherapies.com/