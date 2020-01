Eerste Minister: De Jemenitische burgers zullen tevreden zijn met ontwikkelings- en wederopbouwprojecten

ADEN, Jemen, 1 januari 2020 /PRNewswire/ -- Zijne Excellentie de Eerste Minister van Jemen, Dr. Maeen Abdulmalik Saeed, heeft de delegatie van het Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen), onder leiding van de directeur Projecten en Studies, Ing. Hasan M. Alattas, verwelkomd in het presidentiële paleis in de tijdelijke Jemenitische hoofdstad, Aden, om manieren te identificeren voor de uitvoering van ontwikkelingsprojecten in het kader van de Overeenkomst van Riyadh voor economische ontwikkeling. Het hoofd van de Jemenitische regering verzekerde dat dit bezoek van essentieel belang grote gevolgen zou hebben gezien de omvang, de agenda en de timing van de delegatie.



https://mma.prnewswire.com/media/1060395/SDRPY_Yemen_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1060395/SDRPY_Yemen_1.jpg]



Eerste Minister Maeen Saeed zei dat dit bezoek voor iedere Jemeniet zeer belangrijke gevolgen zou hebben en merkte op dat het Koninkrijk in vrede en in moeilijke tijden een partner van Jemen was, Jemenieten hoop gaf op stabiliteit en vrede in alle delen van Jemen steunde.



"Twee jaar geleden hielden de Bewaarder van de Twee Heilige Moskeeën Koning Salman bin Abdulaziz en Zijne Excellentie President Abdrabbuh Mansour Hadi een eerste bespreking over de versterking van de Jemenitische economie met een storting van 2 miljard dollar, een subsidie van oliederivaten en andere initiatieven voor wederopbouw en ontwikkeling," aldus S.E. Maeen Saeed. Dit wijst erop dat de Saoedische storting een belangrijke rol heeft gespeeld, niet alleen bij de financiële stabilisatie en ondersteuning van de wisselkoers van de Jemenitische rial ten opzichte van de Amerikaanse dollar in een land dat gedurende vijf jaar door een oorlog was getroffen.



"De storting hielp tevens de Centrale Bank van Jemen en werd gebruikt voor het openen van financiële kredietbrieven voor basisgoederen die elk gezin in Jemen hebben bereikt. Velen blijven zich hiervan onbewust."



De Eerste Minister prees de steeds evoluerende inspanningen van het SDRPY en merkte op dat de regering van Jemen en het programma regelmatig vergaderden en nauw samenwerkten. Hij verwees naar verschillende bezoeken aan de luchthaven en de haven van Aden door het SDRPY om ontwikkelingsbehoeften te beoordelen, en hij verzekerde Jemenitische burgers in Aden en andere provincies van een snel en positief resultaat van de ontwikkelings- en wederopbouwprojecten in het kader van het programma.



Voorts gaf het hoofd van de programmadelegatie, Ing. Hasan M. Alattas, een overzicht van de vergaderingen die zijn delegatie had gehouden met Jemenitische overheidsfunctionarissen in verschillende sectoren, naast de agenda van de komende vergaderingen om dringende en onmiddellijke behoeften en prioritaire projecten te bespreken. Ook wisselden de partijen updates uit over de laatste ontwikkelingen in lopende SDRPY-projecten, waaronder het medisch en onderzoekscentrum King Salman Medical and Educational City en de luchthaven van Marib.



De delegatie van het SDRPY beschreef dat de tweede dag van haar activiteiten was gericht op vergaderingen bij verschillende overheidsinstanties voor het coördineren van behoeftebeoordelingen en het toezicht op projecten in Aden met de Jemenitische zijde. Ter ondersteuning van de gezondheidssector heeft het SDRPY bijvoorbeeld verkennende bezoeken gebracht aan het Algemeen Ziekenhuis van Aden, dat wordt wederopgebouwd en gefinancierd door het Saoedische Fonds voor Ontwikkeling (Saudi Fund for Development) onder toezicht van het SDRPY.



Op haar eerste dag had de delegatie van het programma een ontmoeting met ambtenaren van de wegen- en openbare werkensector van Aden en werd zij door de Jemenitische zijde op de hoogte gesteld van de prioriteiten voor het verbeteren van de voorziening van basisdiensten aan burgers en het vergemakkelijken van reizen, waaronder door de aanleg van nieuwe wegdekken en verlichting. Deze ambtenaren gaven aan dat de projecten van het programma de transportsector in een aantal Jemenitische provincies versterken en de steun tonen van het Koninkrijk voor ontwikkeling in Jemen. Zij wezen erop dat het SDRPY de eerste ontwikkelingsorganisatie is die zich bezighoudt met het verbeteren van de dienstverlening en het herstel van wegen in de Jemenitische provincie Al-Jawf.



Op de tweede dag ontmoette de delegatie van het SDRPY ambtenaren van de onderwijssector in Aden. Tijdens de bijeenkomst werd aandacht besteed aan de uitdagingen voor de onderwijssector en aan manieren om deze te overwinnen om duurzame ontwikkeling en ononderbroken onderwijsdiensten te verwezenlijken. Zowel de Saoedische zijde als de Jemenitische zijde benadrukten dat het belangrijk is leerkrachten te helpen en aandacht te blijven besteden aan de noodzaak van een gezonde leeromgeving voor studenten. Eén voorbeeld hiervan was het SDRPY-project voor het drukken van schoolboeken die ondertussen in verschillende provincies zijn verdeeld.



De twee partijen bespraken de oprichting van verschillende scholen, de wederopbouw en het herstel van andere scholen en de afronding van een groep lopende projecten in de provincie. Tegelijkertijd wisselden ze ideeën uit voor het aanpakken van lerarenopleidingen en de renovatie van schoolgebouwen.



De Saoedische delegatie heeft ook een ontmoeting gehad met ambtenaren van het Fonds voor Opruiming en Verbetering (Cleaning and Improvement Fund). Tijdens de vergadering werd een evaluatie verricht van de dringende nood aan apparatuur en machines om afval naar gemeentelijke stortplaatsen te brengen. De partijen beraadslaagden over een aantal ontwikkelingsinitiatieven om de geest van samenwerking tussen de leden van de gemeenschap te versterken met betrekking tot de staat van de schoolgebouwen en om de bijzondere behoeften op het gebied van de wederopbouw van parken en openbare wegen te bespreken.



https://mma.prnewswire.com/media/1060396/SDRPY_Yemen_2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1060396/SDRPY_Yemen_2.jpg]



CONTACT: media@sdrpy.gov.sa