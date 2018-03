Lustrum editie Race of the Classics wil nog minimaal 30 ‘Rees’ jaren.

Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zo ver: Op maandag 2 april gaat het zesde lustrum van de Race of the Classics van start. Dit jaar slaan het studentenzeilevenement en Fishing voor Litter de handen ineen om aandacht te vragen voor de plastic soep problematiek.



Al ruim 30 jaar is de Race of the Classics, in de studentenwereld ook wel bekend als ‘de Rees’, een begrip. Hogescholen en Universiteiten vanuit het hele land doen mee aan deze race met Klassieke Zeilschepen op de Noordzee. Aanstaande maandag 2 april vaart de vloot voor de 30e keer uit vanuit de Veerhaven in Rotterdam en zullen ruim 400 studenten proberen om de overtocht naar Engeland te maken. En dat niet alleen: Ook komen de studenten dit jaar in actie voor de ocean clean up. In samenwerking met het project Fishing for Litter, krijgen de studententeams aan het begin van de Rees ‘Big Bags’ uitgereikt. In deze Big Bags wordt het plastic, dat zij verbruiken tijdens de week, verzameld. Dezelfde Big Bags worden gebruikt door de vissers van 111 schepen in het project Fishing for Litter. Dankzij dit project wordt per jaar ruim 300 ton aan afval door vissers uit de Noordzee ‘gevist’. De plastic soep is een steeds groter wordend probleem, waar de deelnemende studenten graag hun steentje aan bij willen dragen, zodat nog minstens 30 ‘Rees’ jaren aan deze lustrumeditie kunnen worden geplakt!



Wilt u de 20 Klassieke Zeilschepen onder begeleiding van de Koninklijke Nederlandse Marine zien starten vanuit de Rotterdamse Veerhaven? Maandag 2 april klinkt om 12 uur het startschot in de Rotterdamse Veerhaven, waarna een showronde wordt gevaren langs de Erasmusbrug. De lustrumeditie van de Race of the Classics eindigt op zondag 8 april in Amsterdam.