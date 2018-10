Groei en innovatie goeroes Vera & Blom spreken tijdens ICT Congres '18

https://ict-congres.nl/



Het ICT Congres 2018 toont beslissers in het MKB hoe digitalisering leidt tot kwaliteit, groei en continuïteit. Twee plenaire sessies en 10 workshops met boeiende en deskundige sprekers geven inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in het MKB.



Doel ICT Congres 2018:

ICT Congres 2018 laat zien hoe de toepassing van innovatieve technologie rendement oplevert in het MKB



Organisatoren:

AIESEC, werelds grootste dienstverlener in internationale trainees

De Technologie Coöperatie (DTC), de grootste coöperatie van ICT bedrijven in Noord-Nederland.



Regionale Samenwerking:

Rabobank, MKB Noord en Samenwerking Noord ondersteunen ICT Congres 2018



Let's Gro:

ICT Congres 2018 is onderdeel van het Let's Gro festival https://letsgro.nl/



Website sponsor:

Wildsea ( https://wildsea.nl/ ) is de ontwikkelaar van http://www.ict-congres.nl/