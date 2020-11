'Voor gelijkheid moet je patronen doorbreken'

Dit is een expertquote van Irine Gaasbeek van Accenture, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Vrouwen aan de top; ABN AMRO en Adyen halen nipt de norm | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl



Vrouwen aan de top; ABN AMRO en Adyen halen nipt de norm. Zij halen als laatste van de 25 AEX-hoofdfondsen het wettelijke streven dat minstens een derde deel van het toezichthoudende orgaan uit vrouwen bestaat.



We zijn op de goede weg met het doorbreken van patronen die heersen bij bedrijven die worden gedomineerd door mannen en het is mooi om te zien dat we daardoor nu steeds meer vrouwen aan de top zien. Toch valt er nog veel te winnen en moeten we uiteindelijk streven naar een aandeel van 50 procent vrouwen in alle lagen van de organisatie. Pas dan kunnen we echt van gelijkheid spreken.



Irine Gaasbeek is Country Managing Director bij Accenture Nederland.