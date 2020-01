Top Employer Euro Caps bouwt derde fabriek in Rotterdam

De grootste wereldwijde producent van private label koffie capsules bouwt op industrieterrein Spaanse Polder te Rotterdam een splinternieuwe fabriek. De eerste paal gaat in April 2020 de grond in. Met deze nieuwbouw wordt de bestaande productievloer met nog eens 5.000m2 vergroot. Deze ambities passen bij het Rotterdamse succesverhaal dat zich vanaf vandaag ook Top Employer Nederland mag noemen. Nils Clement (CEO-Euro Caps) zegt: “In deze nieuwe fabriek gaan wij nog meer high speed productielijnen plaatsen van de hoogste industriële kwaliteit. Daarmee gaan wij wereldwijd nieuwe producten aan nieuwe business partners leveren die we in 2020 verwelkomen. Daarnaast zijn we natuurlijk erg trots op ons Top Employer Nederland certificaat!” “We zijn erg trots op ons Top Employer Nederland certificaat!” Organisaties die zijn gecertificeerd als Top Employer zetten zich er voor in om via een vooruitstrevend HR-beleid dat mensen centraal stelt, de allerbeste werkomgeving te bieden aan hun medewerkers. Kitty Batist (HR Director Euro Caps) zegt: “Met het behalen van deze certificering laten we zien dat we in ons nog relatief korte bestaan al grote stappen hebben gemaakt in kwalitatief werkgeverschap. Daarnaast is het natuurlijk prachtig dat we met de uitbreiding ook weer nieuwe werkgelegenheid scheppen in de regio. Hierdoor kunnen nog meer mensen kennis maken met Euro Caps als vooruitstrevende werkgever.” De CEO van Top Employers Institute, David Plink, zegt: “Om te worden erkend als Top Employer moet een organisatie bewijzen dat de uitvoering van haar personeelsstrategieën de werkomgeving van haar medewerkers verrijkt. Gecertificeerde deelnemers zijn een lichtend voorbeeld van echte inspanning voor het HR-beleid; ze zetten zich voortdurend in voor het versterken van hun medewerkers om zo een betere werkomgeving te realiseren. Gefeliciteerd!”

Over Euro Caps



Euro Caps, opgericht in 2012, is een private onderneming gevestigd in Rotterdam. Met twee productie locaties, heeft Euro Caps zich ontwikkeld tot de grootste private label producent ter wereld voor Nespresso®, Nespresso Professional® en Nescafé Dolce Gusto® compatible capsules. Het bedrijf heeft op dit moment ruim 300 werknemers en het is haar missie om de beste ‘single serve’ oplossingen te bieden voor grote retailers en koffiebranders overal ter wereld.



Over het certificeringsprogramma van Top Employers Institute

Via het wereldwijde certificeringsprogramma van Top Employers Institute zijn meer dan 1600 Top Employers gecertificeerd en erkend in 119 landen/regio's, verspreid over vijf continenten.



Het HR Best Practices Survey (onderzoek naar best practices) omvat ruim 100 vragen over 600 praktijken met betrekking tot de ontwikkeling van mensen, verspreid over 10 onderwerpen: Talent Strategy, Workforce Planning, Talent Acquisition, On-boarding, Learning & Development, Performance Management, Leadership Development, Career & Succession Management, Compensation & Benefits and Culture.



Over Top Employers Institute

Top Employers Institute is de wereldwijde autoriteit op het gebied van erkenning van excellence in HR-beleid. Wij helpen een dergelijk beleid te versnellen om de werkomgeving te verbeteren. Via het certificeringsprogramma van Top Employers Institute kunnen deelnemende bedrijven worden gevalideerd, gecertificeerd en erkend als employer of choice. Top Employers Institute werd ruim 28 jaar geleden opgericht en certificeerde inmiddels meer dan 1600 organisaties in 119 landen/regio's. Deze gecertificeerde Top Employers hebben een positieve impact op de levens van meer dan 6 000 000 medewerkers wereldwijd.



Top Employers Institute. For a better world of work.

www.top-employers.com