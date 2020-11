PanCompany BV ontvangt voor het 7e jaar op rij FD Gazellen Award

PanCompany ontvangt alweer voor het zevende jaar op rij de FD Gazellen Award, een van de meest prestigieuze ondernemersprijzen van Nederland. De FD Gazellen worden dit jaar voor de zeventiende keer door het Financieele Dagblad georganiseerd en uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. PanCompany is FD Gazelle 2020 in de regio Zuid, in de categorie Middelgrote bedrijven.



Alleen ondernemingen die een totale omzetgroei van minimaal 20% in de laatste 3 volledige kalenderjaren (2017-2019) laten zien, komen voor de prijs in aanmerking. Maar niet alleen de omzetgroei is van belang, ook de groei van het aantal werknemers wordt meegewogen.



“We geloven dat groei een gevolg is van goed werkgeverschap. Niet voor niets hebben onze collega’s ons dit jaar opnieuw beloond met het ‘Great Place To Work’ keurmerk.”, zegt Marc Vaessen, Managing Director van PanCompany. “Dat uit het volgen van die overtuiging in onze bedrijfsvoering ook indirect erkenning in de vorm van een FD Gazellen Award volgt, is natuurlijk fantastisch. En dat alweer voor het 7e jaar op rij!”.



PanCompany voorziet in de projectmatige behoefte aan expertise en capaciteit van grootzakelijke klanten. Dat doen ze met 65 ervaren IT experts op de vakgebieden software development, test engineering, agile management en data analytics. PanCompany is voor het 2e jaar op rij beloond met het keurmerk ‘Great Place To Work Certified’.



Voor meer informatie over PanCompany BV kunt u terecht op www.pancompany.com of u kunt contact opnemen met Marc Vaessen, PanCompany (info@pancompany.com / 085 0290550).