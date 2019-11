Mommy influencers in actie voor kinderen in nood

De landelijke Foute Kersttruiencampagne, georganiseerd door Save the Children, startte op 4 november op de Veronicaboot in Amsterdam. Met deze campagne kunnen mensen, terwijl zij een 'foute' kersttrui dragen, op allerlei manieren geld inzamelen voor het goede doel. Op 13 december komen jaarlijks duizenden mensen in actie in een foute kersttrui.



Influencers



Dit jaar zijn het ‘mommy influencers’ die de aftrap verzorgen. Marly van der Velden, Liza Sips, Lizet Greve, Kelly Caresse, Diesna Loomans en Elise Joanne en Familie Lakap vormen onder meer het gezicht van de campagne. Als ‘mom bloggers’ komen zij graag op voor kinderen die niet zo veilig opgroeien als hun kinderen in Nederland. Op de Veronicaboot werd de nieuwe foute kersttrui van Save the Children onthuld, kregen de influencers een presentatie over de hulpprojecten van Save the Children en maakten zij hun eigen ‘foute kersttrui-gifjes’.



BN’ers



Zoals ieder jaar, zetten bekendheden in binnen- en buitenland zich in voor kinderen in nood, door zich te hullen in een lelijke kersttrui. Save the Children-ambassadeur Nadia Moussaid doet mee. Net als actrice Liz Sips, radio-dj Domien Verschuren en kunstenaar Marcel van Luit. In andere landen zijn bekendheden als Kate Moss, Liam Payne, James Blunt en Tom Fletcher van de partij. Door aandacht te vragen voor de campagna via social media, roepen zij anderen op om zich in te zetten voor het werk van Save the Children.



Kerstgevoel



Voor kinderen die opgroeien in een oorlogsgebied of in armoede is de kerstperiode niets om naar uit te kijken. De magische tijd van twinkelende lichtjes, kerstballen, engelenhaar en kerstbomen tovert hun honger, kou, eenzaamheid en angst niet weg. Door in actie te komen in je foute kersttrui roept Save the Children iedereen op om geld in te zamelen voor kinderen in nood. Met de donaties die binnenkomen, kunnen kinderen in Libanon, Somalie en Zuid-Sudan geholpen worden.



Op 13 december komen scholen, bedrijven en individuen in actie voor kinderen in nood. Voor meer informatie over de campagne en over het meedoen: www.savethechildren.nl/held of via Karlijn van Acker: 0641519315