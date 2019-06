Kinderopvang Hazeltje verder onder de vlag van CompaNanny

Alle locaties van kinderopvangorganisatie Hazeltje gaan vanaf vandaag verder onder de naam ‘Hazeltje by CompaNanny’. Het gaat om 11 locaties in omgeving Haarlem.



“CompaNanny gelooft in een betere wereld en bouwt elke dag aan generaties die daar aan bijdragen. Dat is onze missie. Vanuit die missie willen we zo veel mogelijk kinderen bereiken. Hazeltje en CompaNanny hebben elkaar gevonden in het bieden van de beste kwaliteit aan kinderen. Ik kijk er naar uit om elkaar te leren kennen. Elkaar te inspireren en te versterken om vervolgens het beste van twee werelden te gaan combineren", aldus Jiska Horn, Algemeen Directeur van CompaNanny.



Hazeltje is in 2001 opgericht door de zussen Heidi en Nelleke. Begonnen met één groep in Schalkwijk, waar Heidi zelf op de groep stond. 18 jaar later is Hazeltje niet meer weg te denken uit Haarlem. Van die ene groep is de organisatie gegroeid naar 11 locaties met 22 groepen en 77 medewerkers. Nog steeds zijn de locaties kleinschalig, waar kinderen worden gehoord en gezien. En waar ouders en medewerkers zich thuis voelen.



“Vorig jaar zijn we benaderd door CompaNanny om te kijken naar mogelijkheden voor samenwerking. We voelden direct een klik en ervaarden de gemeenschappelijkheid. Hart voor kinderen en oog voor kwaliteit staan ook bij deze organisatie hoog in het vaandel. Wij hebben ons altijd volop ingezet voor Hazeltje, maar het wordt nu tijd om aandacht te geven aan ons privéleven en andere interesses. Hazeltje voelt als ons kind. Maar kinderen worden groot en moet je durven loslaten”, aldus Heidi en Nelleke, oprichters van Hazeltje.



De krachten worden nu gebundeld en Hazeltje gaat verder onder de naam ‘Hazeltje by CompaNanny’. Voor de medewerkers van Hazeltje, voor de kinderen en voor hun ouders verandert er voorlopig niets. De rest van 2019 wordt er de tijd genomen om elkaar te leren kennen. Vanaf 2020 wordt de samenwerking stap voor stap vormgegeven. Het gemeenschappelijke doel is het verder bouwen aan een gezond bedrijf, waar de beste kwaliteit voor kinderen centraal staat.