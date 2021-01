'Ga naar buiten bij huiselijk geweld ondanks avondklok'

Dit is een expertquote van Janny Bakker-Klein van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Avondklok voor de eerste keer ingegaan | ANP



De invoering van de avondklok kan ervoor zorgen dat de spanning in sommige huishoudens nog verder oploopt. Als dit het geval is, kun je soms erger voorkomen door een time-out te nemen. Ga naar buiten als je niet veilig bent thuis en hulp nodig hebt, ook al is er op dat moment een avondklok.



Op de website van Movisie staat een brochure en video met meer informatie hierover. Als de avondklok is ingegaan, kun je tijdens een time-out in plaats van buiten wandelen of fietsen, allebei iets anders binnenshuis doen, bijvoorbeeld muziek luisteren, een klusje in huis doen of een tijdje in een andere kamer verblijven.



Bel voor directe nood 112, bij geen directe nood 0800 2000, gratis 24/7 (www.veiligthuis.nl). Tijdens de openingstijden van de apotheek kun je ook het codewoord Masker 19 gebruiken.



Janny Bakker-Klein is voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie.