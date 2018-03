Google (X) Topman gaat strijd aan tegen kunstmatige intelligentie

Onebillionhappy people is zijn levensmissie



Op de Internationale Dag van het Geluk (20 maart) zal Mo Gawdat Chief Business Officer bekend maken dat hij stopt bij Google (X) en zijn functie neerleggen om zich geheel te wijden aan zijn missie Onebillionhappy. Hij gaat een video lanceren die laat zien hoe ver de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie zijn. Mo Gawdat: "Er wordt voorspeld dat de intelligentie van de machines die we bouwen in 2029 onze eigen menselijke intelligentie zal overtreffen en - geloof me - machines zullen ons waardestelsel gaan vangen. We hebben nu nog een keuze: Gaan we hebzucht, egoïsme en angst waarderen? Of kiezen we voor liefde, mededogen en vertrouwen?”



Video: https://youtu.be/G7BkixWHG8o/



Onebillionhappy en Google



Het concept #Onebillionhappy lijkt misschien ver af te staan van Google X, misschien wel het meest innovatieve lab ter wereld, maar Mo Gawdat ziet een verband tussen het prioriteren van geluk en het vormgeven van kunstmatige intelligentie die een groot deel van de hedendaagse technologie aandrijft. Daarom legt hij zijn functie als Chief Business Officer bij Google X neer om zich voor #onebillionhappy te wijden."We repliceren menselijke intelligentie met machinaal leren. Net als een kind van 18 maanden leren machines over een moderne wereld vol illusies, hebzucht, obsessies, ego en minachting voor andere soorten. We moeten de wereld vullen met mededogen en vriendelijkheid als dit is wat we willen doorgeven aan toekomstige generaties." - Mo Gawdat



Logica voor Geluk model - Solve for Happy



Mo Gawdat realiseerde zich dat hij ondanks zijn succes bij Google X verschrikkelijk ongelukkig was. Als systeemingenieur van beroep bestreed hij zijn depressiviteit door te onderzoeken hoe men depressief wordt en weer gelukkig kan worden. Dit deed hij met name door logica toe te passen. Dertien jaar later werd het algoritme van Gawdat - dat hij met succes ontwikkelde - voor de ultieme test geplaatst toen zijn zoon Ali overleed ten gevolge van een medische fout. Bij het verwerken van dit vreselijke verlies vond Mo zijn missie: Ali's vreedzame nalatenschap voortzetten door zoveel mogelijk mensen gelukkiger te laten worden.



"Geluk is een keuze.” – Mo Gawdat



Onebillionhappy



Een miljard mensen gelukkig maken, is het doel van Mo Gawdat. Deze persoonlijke moonshoot is Mo's missie.



Mo Gawdat - biografie



Na zijn werk voor IBM en Microsoft vindt Gawdat bij Google een baan en helpt het platform opstarten in meer dan 50 opkomende markten in het Midden-Oosten, Afrika en Oost-Europa. Vervolgens treedt hij in dienst bij Google X als chief business officer en werkt hij op het snijvlak van technologie. Hij begrijpt kunstmatige intelligentie (AI) op een niveau dat de meeste mensen niet kunnen bevatten. Mo Gawdat is de auteur van Solve for Happy: Engineer Your Path to Joy. Hij verlaat Google X in 2018 om de rest van zijn leven te wijden aan #onebillionhappy.