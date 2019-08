JBL&G opent derde kantoor in Deventer

Een half jaar na de opening van het tweede filiaal in Groningen opende letselschadebureau JBL&G uit Amsterdam vrijdag zijn derde vestiging in Deventer. Samen met partners, advocaten, verzekeraars, arbeidsdeskundigen, belangenbehartigers, klanten, collega’s en familie werd het nieuwe kantoor ingewijd met een Hawaii-feest.



JBL&G Oost, gevestigd in een pas gerenoveerd pand aan de Keulenstraat in Deventer, biedt op dit moment plaats aan twee juristen en een juridisch medewerker.



Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht werd in 2011 opgericht in Assen, maar maakte een zo onstuimige groei door dat vijf jaar geleden werd besloten met het hoofdkantoor naar Amsterdam te verkassen. Eerder dit jaar kwam daar voor de noordelijke markt JBL&G Noord in Groningen bij, en nu dus het nieuwe kantoor Oost in de Hanzestad. Het bureau is met in totaal rond de vijftig juristen en medewerkers een van de grootste in zijn soort.



Het nieuwe team wordt geleid door regiomanager Ivonne van Delft-Duivesteijn. Van Delft was hiervoor werkzaam bij Drost Letselschade, Arag en Achmea en is Nivre-re. Jade Berk versterkt het team als juridisch medewerkster. Zij heeft onder meer bij Dekra People en DAS Rechtsbijstand gewerkt. Vanaf september komt jurist Celine Sessink het team nog verder uitbreiden. Zij werkte voorheen bij onder meer Drost Letselschade en is ook Nivre-re.



Onder de gasten bij de officiële opening waren medewerkers van MijnClaim, EHC, Achmea, Asselbergs & Klinkhamer Advocaten, MetZorg, HanzeICT, Boekengilde en vertegenwoordigers van diverse andere advocaten-, verzekerings- en belangenbehartigerskantoren.



Ivonne van Delft is blij met deze mogelijkheid om dicht bij de slachtoffers uit het oosten van het land te zijn om ze zo optimaal te kunnen bedienen. “Persoonlijk contact met slachtoffers is onontbeerlijk. In deze hectische drukke tijden kan ons kantoor zich onderscheiden door met slachtoffers in gesprek te gaan en te blijven. Wat hebben ze nodig, wat heeft het ongeval teweeg gebracht? Persoonlijk contact is van groot belang om maatwerk te kunnen leveren. Het kantoor in Deventer biedt bovendien ruime mogelijkheden om cliënten, schaderegelaars, arbeidsdeskundigen en andere partijen te ontmoeten. Ik kijk uit naar de samenwerking met alle partijen en ik zal mij ervoor inzetten kantoor Oost een waardevolle speler op de markt te laten zijn.”



Het nieuwe kantoor is gehuisvest in het Hanzepark te Deventer. Een groeigebied met diverse ondernemingen zoals webshops, ICT-bedrijven, raadgevende bureaus, advocatenkantoren, arbo- diensten, financiële dienstverleners en vitaliteitsadviseurs. Het kantoor ligt dicht langs de A1 met gratis ruime parkeermogelijkheden, goede koffie, en natuurlijk Deventer koek.



Foto's: De nieuwe huisvesting van JBL&G in het Hanzepark in Deventer.



Ivonne van Delft en Jade Berk van JBL&G Oost in Deventer.



Feest In Deventer bij de opening van JBL&G Oost.



Foto's: JBL&G