De sterren van de hemel koken met Lucas Rive en Peter Bruins

Leerlingen van de Hubertus & Berkhoff, De Culinaire Vakschool, koken maandag 27 mei a.s. de sterren van de hemel. Meester-kok Lucas Rive van restaurant Lucas Rive* in Hoorn en meester-gastheer en maître-sommelier Peter Bruins van 2** restaurant De Bokkedoorns in Overveen geven de leerlingen die dag een inspirerende masterclass Gastronomie.







Meester-kok Rive laat leerlingen met unieke ingrediënten werken en meester-gastheer Bruins leert ze de uiterst fijne kneepjes van het gastheerschap. Er wordt een viergangenmenu gemaakt met onder andere zalm met Thaise bouillon, mul met jus van kalf en ansjovis en prachtige soorten groenten en fruit, zoals aardbei met vlierbloesem. De gasten zijn ouders/verzorgers van de leerlingen, culinaire media en speciaal genodigden.



Vakmanschap



Meester-kok Lucas Rive en meester-gastheer Peter Bruins zijn zelf oud-leerlingen van de Hubertus & Berkhoff. De school is er bijzonder trots op dat zij op deze manier en met deze toppers uit Horeca Nederland het vak doorgeven aan de huidige generatie leerlingen. Direct contact met vakmensen uit het bedrijfsleven maakt het voor de leerlingen nog leuker en realistischer.



Meer masterclasses



Sinds 10 jaar biedt de Hubertus & Berkhoff masterclasses aan voor serveren, koken en bakken. De vakmensen uit de horeca- en bakkerijbranche, zoals patissiers, poeliers en slagers geven dan speciale lessen aan leerlingen die extra uitgedaagd willen worden. Elke maand wordt er een masterclass aangeboden met een ander thema. De masterclasses zijn voor de leerlingen de kers op de taart ofwel de krenten uit de pap van hun opleiding. In de komende weken staan nog meer masterclasses op het programma, zoals een masterclass ‘Patisserie luxe desserts’ met patissier Hans Heiloo, een masterclass Vis van visafslag Den Oever, een masterclass Chocolaterie met Han Leblanc.