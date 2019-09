PERS UITNODIGING



Den Haag neemt I amsterdam Store over



Toeristen vanaf volgende week doorverwezen naar Den Haag



Den Haag neemt de I amsterdam Store op Amsterdam Centraal Station over. Toeristen die bij de I amsterdam Store binnenlopen worden vanaf vrijdag 13 september aangeraden om de trein naar Den Haag te nemen om de prachtige koninklijke stad aan zee te gaan bekijken. De schappen komen vol komen te liggen met Haagse producten zoals Haagse Hopjes en de winkel kleurt groen en geel, de Haagse stadskleuren. Op de schermen zijn beelden te zien van de koetsenparade op Prinsjesdag in Den Haag. De overname is onderdeel van een samenwerking tussen amsterdam&partners en The Hague Marketing Bureau, waarbij de populariteit van Amsterdam gebruikt wordt om Den Haag onder de aandacht te brengen als bestemming.



The Hague Marketing Bureau en amsterdam&partners nodigen u uit om aanwezig te zijn bij de take-over van de I amsterdam Store op Amsterdam Centraal Station op vrijdag 13 september.



Datum: Vrijdag 13 september vanaf 9:30 uur.



Locatie: I amsterdam Store, De Ruijterkade 28a, Amsterdam



Programma:



09:30 uur Sander Hanenberg, Head of Marketing & Customer Care van The Hague Marketing Bureau



09:35 uur Stéphanie Dekker, Associate Director Sales & Business Development, amsterdam&partners



09:45 uur Wethouder Richard de Mos (Economie) van Den Haag



09:55 uur Ruimte voor vragen



10:10 uur Officiële take-over



10:49 uur Eerste groepje bezoekers vanaf I amsterdam Store naar Den Haag met de trein voor rondleiding door koninklijk Den Haag in een gouden koets



Koninklijke Stad aan Zee

Amsterdam is verreweg de meest populaire toeristische bestemming in Nederland. Maar Nederland heeft meer te bieden. Den Haag heeft als koninklijke stad aan zee een groot toeristisch potentieel. Met paleizen, brede statige lanen, musea met topstukken, het Binnenhof en een 11 kilometer lang zandstrand is Den Haag aantrekkelijk voor de (internationale) toerist.



Daarom werken The Hague Marketing Bureau en amsterdam&partners nauw samen om bezoekers van Amsterdam naar Den Haag te leiden. Dat gebeurt door (internationale) toeristen aan te raden om tijdens hun verblijf in Amsterdam ook Den Haag te bezoeken. Maar ook door hen te inspireren om bij een volgend bezoek aan Nederland te kiezen voor een verblijf in koninklijk Den Haag. De tijdelijke overname van de I amsterdam Store vindt plaats in de periode rondom Prinsjesdag waarin veel koninklijks te beleven is in Den Haag. Toeristen worden gewezen op de koninklijke attracties van Den Haag die op slechts een klein uur met de trein van Amsterdam te ervaren zijn. Zoals Paleis Noordeinde, de mogelijkheid om een rondrit te maken in een Gouden Koets, de Paleistuin, koninklijk winkelen in het Hofkwartier en de geloofsbrievenceremonie voor ambassadeurs. Het hele programma rondom Prinsjesdag in Den Haag is te vinden op www.denhaag.com/prinsjesdag.



I amsterdam Store kleurt Haags groen-geel

De Haagse overname van de I amsterdam Store is een ludieke manier om (internationale) bezoekers aan Amsterdam te attenderen op de bezienswaardigheden in Den Haag, de koninklijke stad aan zee. De overname duurt in totaal drie weken. In deze periode zal een groot deel van de I amsterdam Store gericht zijn op de promotie van koninklijk Den Haag. De store blijft daarnaast gewoon een winkel voor bewoners en bezoekers met de dagelijkse dienstverlening en informatieverstrekking over Amsterdam.