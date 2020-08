Expositie PROJECT STARTBLOK: hoe statushouders en studenten samenwonen

De rondreizende multimediale tentoonstelling over jong zijn, leren samenwonen, statushouders en studenten is vanaf 7 september te zien in Amsterdam.



“Hoe is het nou echt om samen te leven met mensen met een heel andere achtergrond en geschiedenis dan die van jou?” Dat was de vraag die fotograaf Karijn Kakebeeke zich stelde toen ze kennismaakte met een uniek woonconcept in Amsterdam: Startblok Riekerhaven. Dat leidde tot PROJECT STARTBLOK: een multimediale tentoonstelling waarin bezoekers worden meegenomen in het leven van Nahom, Leila, Isabella, Samer en Timo, vijf bewoners van dit Amsterdamse wooncomplex. Van 7 september tot en met 15 oktober is de tentoonstelling te zien in OBA De Hallen in Amsterdam.



Dynamiek in drie jaar



Drie jaar lang volgde de fotograaf de bewoners en legde ze, voorbij de voordeur, de dynamiek vast van wat er gebeurt als jongeren met zeer uiteenlopende levensverhalen samenwonen. Het resultaat is zowel een portret van hun ‘coming of age’ als een realistische inkijk hoe statushouders en Nederlandse studenten samen hun dagelijks leven vormgeven.



Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de UvA, vertelt in de online serie STARTBLOK EN SUPERDIVERSITEIT: “Door mensen medeverantwoordelijk te maken voor het vormgeven van hun leefomgeving en door hetgeen wat je déélt te benadrukken, hebben ze bij Startblok precies die dingen gedaan die wetenschappelijk heel goed onderbouwd zijn. En als dat op de voorgrond staat, worden de verschillen ook niet meer bedreigend.”



Verhalen die je raken



Bij zowel de expositie als de bijbehorende publicatie van PROJECT STARTBLOK ervaar je hoe het de bewoners verging: van diepe dalen tot persoonlijke overwinningen en van een cultuurshock tot nieuwe vriendschappen. De tentoonstelling is ontworpen als kubus, een knipoog naar de containerwoningen op het wooncomplex.



“Het is echt iets bijzonders, dat je mee kan doen aan zo’n project. Het is een soort test. Nederlandse jongeren met vluchtelingen: hoe gaat dat werken?”, aldus Leila, Startblokbewoner.



In de online serie STARTBLOK EN SUPERDIVERSITEIT wordt het project in een breder maatschappelijk perspectief geplaatst door vijf experts. Deze reeks is vanaf donderdag 27 augustus online te zien op www.projectstartblok.nl en via de partners op www.newmetropolisnieuwwest.amsterdam en www.dezwijger.nl.



Uniek woonproject



Sinds 1 juli 2016 wonen op Startblok Riekerhaven zo’n 565 jongeren tussen de 18 en 27 jaar samen. De helft zijn Nederlandse studenten en starters, de andere helft statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) voornamelijk uit Syrië en Eritrea. De Nederlanders en vluchtelingen wonen om-en-om, beheren het complex zelf en hebben een manifest ondertekend waarmee ze zich committeren aan de missie: ‘Building a future together’. Het is het eerste woonproject ter wereld waar jonge Nederlanders en vluchtelingen op deze manier samenleven. Het woonconcept ontving veel lof (en zelfs een finaleplek in de World Habitat Awards), maar nooit eerder werden bewoners gedurende zo’n lange periode gevolgd en was er zoveel aandacht voor hoe de bewoners dit proces beleefde.