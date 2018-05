Van Nelle Fabriek (2.800 huishoudens) kiest voor 100% duurzame energie van Greenchoice

Met de keuze voor 100% duurzame energie uit Nederland via energieleverancier Greenchoice zet de Van Nelle Fabriek in Rotterdam een belangrijke stap op het gebied van verduurzaming.

De in 1927 gebouwde fabriek werd in 1998 her ontwikkeld en biedt inmiddels kantoor aan meer dan 80 bedrijven. Daarnaast is het één van de grootste vergader-, congres- en evenementenlocaties van ons land. Het energieverbruik van het totale complex staat gelijk aan ruim 2.800 huishoudens. “Alle reden dus om te kijken of we dat op een meer duurzame wijze konden aanpakken,” aldus directeur Edwin van Schajik van de Van Nelle Fabriek die sinds 2014 op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat.

Van oudsher innovatief

De overeenkomst met Greenchoice past in de traditie van de voormalige koffie-, thee- en tabaksfabriek volgens Van Schajik: ”Dit complex is destijds al geconcipieerd als een innovatief en duurzaam gebouw. Met hergebruik van water, focus op natuurlijk licht en een werkomgeving gericht op de menselijke maat. Met de keuze voor groene energie van Greenchoice blijven we trouw aan de traditie van toekomstgericht denken. Bovendien kunnen we onze huurders een lagere energienota geven. Door het constante verbruik van de Van Nellefabriek kopen we stroom tegen aantrekkelijke voorwaarden in, wat voor de bedrijven in het gebouw een mooie besparing mogelijk maakt. En als Rotterdams icoon zijn we blij te kunnen bijdragen aan de groei van Greenchoice, een vernieuwend en duurzaam Rotterdams bedrijf."

Energietransitie versnellen

Greenchoice levert uitsluitend groene stroom - opgewekt door zon, wind of water -, biogas en bos gecompenseerd gas waarbij de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd. Verder helpen ze klanten met het zelf opwekken van groene stroom, het besparen van energie en bij het compenseren van de CO2-uitstoot van hun gasverbruik. Zo versnelt het bedrijf de energietransitie en maakt het Nederland steeds groener.

Het contract tussen beide Rotterdamse partijen gaat verder dan alleen energie leveren. Greenchoice en de Van Nelle Fabriek gaan samen mogelijkheden onderzoeken om het energiegebruik van deze kantoor- en eventlocatie verder te verlagen en te verduurzamen.

De Van Nelle Fabriek | Business – Inspiration – Events

De Van Nelle Fabriek is sinds juni 2000 een inspirerende en energieke kantoor- en eventlocatie. Waar Van Nelle vroeger koffie, thee en tabak verwerkte, zijn nu meer dan 90 bedrijven gevestigd; van klein tot groot. De Van Nelle Fabriek biedt daarnaast volop ruimte voor trainingen, vergaderingen, diners en (internationale) congressen en evenementen. Zo vinden er regelmatig business-to-business en publieksevenementen en festivals plaats. Er zijn zeer diverse en bijzondere ruimtes die gehuurd kunnen worden; voor een diner of vergadering in de tearoom met uitzicht op Rotterdam tot een groot congres of concert in voormalige tabaks- en koffiefabriek. De maximale capaciteit is 7.000 gasten voor een event. Tijdens Art Rotterdam trok de Van Nelle Fabriek in 5 dagen tijd meer dan 28.500 bezoekers.

Het Unesco Werelderfgoed heeft supersnel internet en de Gouden Green Key, een internationaal keurmerk voor duurzaamheid. Door de ligging direct aan de A13, de A4 en de 20 en de zeer ruime parkeerfaciliteiten is het bijzonder goed bereikbaar.

10e Werelderfgoed voor Nederland

De Piramide van Cheops, Taj Mahal, het Great Barrier Reef, maar ook de molens van Kinderdijk en de grachtengordel van Amsterdam. Allen hebben zij een exclusieve status toegekend gekregen: UNESCO Werelderfgoed. De Van Nelle Fabriek heeft zich met trots als 10e object van Nederland aan dit rijtje toegevoegd.