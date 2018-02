Uitnodiging voor de pers: Cedris-lezing

De jaarlijkse Cedris-lezing vindt plaats op 5 februari en staat in het teken van de Participatiewet. Staatssecretaris Tamara van Ark verzorgt de lezing en benoemt de kansen en dilemma’s bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Van Ark schetst haar ideeën voor de toekomst vanuit een historisch perspectief.



Aansluitend aan het verhaal van staatssecretaris van Ark vindt een politiek debat plaats tussen lokale bestuurders die naast hun wethouderschap ook lijsttrekker zijn voor hun partij in de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met de verkiezingen op komst blikken zij terug en vooruit. Wat zijn hun ervaringen met de Participatiewet? Welke succesfactoren zien zij voor het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking? Welke belemmeringen ervaren zij en wat zouden de nieuwe wethouders volgens hen straks anders moeten doen?



Deelnemers aan het debat zijn:



· Marleen Damen (PvdA-wethouder in Leiden)



· Huib van Olden (CDA-wethouder in ’s Hertogenbosch)



· Chris Simons (VVD-wethouder in Middelburg)



· Annalies Usmany (wethouder Gemeentebelangen in Appingedam)



Aan het eind van de middag wordt de Cedris Waarderingsprijs uitgereikt. Dit is een prijs voor ondernemingen, projecten of programma’s die aantoonbaar bijdragen aan het verhogen van de arbeidsdeelname van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze prijs worden bijzondere initiatieven beloond en onder de aandacht gebracht van een breed publiek.



De jury bestaat uit:



· Job Cohen (voorzitter Cedris)



· Aart van der Gaag (aanjager banenafspraak)



· Mariette Hamer (voorzitter Sociaal-Economische Raad)



· Han Noten (voorzitter Start Foundation)



· Semih Eski (voorzitter CNV Jongeren)



Uit ruim 50 inzendingen zijn vier genomineerden geselecteerd:



1. Leerzaam West-Friesland: Leerzaam is een samenwerkingsverband van diverse scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in West-Friesland Noord-Holland Noord. Het project ZOWh@t is een bovenschoolse arbeidstoeleiding van de stichting. Doel is om jongeren tot een leeftijd van 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk.



2. Orionis: Orionis Walcheren en de Hogeschool Zeeland hebben samen een lesmodule geschreven voor de 4e jaars studenten Human Resource Management van de Hogeschool. Het doel is om de studenten kennis te laten maken met Orionis en de doelgroep(en), zodat de studenten in hun latere carriere ook meer mogelijkheden kennen voor inclusief werkgeverschap.



3. Autitalent: In samenwerking met de politie van Eenheid Den Haag, Dienst Regionale Recherche worden mensen met autisme ingezet voor het uitkijken voor grote hoeveelheden camerabeelden in opsporingsonderzoeken.



4. Konnected / Deventer Scoort: KonnecteD is een netwerkorganisatie die duurzaam aanbod verbindt met duurzame vragen uit de (arbeids)markt. Deventer Scoort is een netwerkplatform dat sociaal ondernemen faciliteert en stimuleert. Door middel van een bedrijvencompetitie pakt Deventer Scoort de werkloosheid aan.



Van alle genomineerden verspreidt Cedris de komende dagen korte filmpjes.



De Cedris-lezing vindt plaats op 5 februari in theater Diligentia in Den Haag. Het programma begint om 14 uur en duurt tot ongeveer 16.15 uur. Aansluitend is er een borrel.



Journalisten zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden bij Petra Klap, woordvoerder a.i. Cedris: petra@cedris.nl of 06 20544589.



Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. De leden van Cedris bieden, in opdracht van rijk en gemeenten en in samenwerking met het bedrijfsleven, werk voor mensen met een beperking.