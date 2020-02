Vrijdag start Wonderlicht Alkmaar: magie, licht, vuur en theater

Het evenement Wonderlicht Alkmaar dat van vrijdag 14 februari tot en met zondag 16 februari wordt gehouden verwondert en inspireert. Het is een magische theaterwandeling over het historische Bolwerk van Alkmaar. De deelnemers krijgen nationale en internationale straattheateracts te zien zoals een Frans vliegend tapijt, mysterieuze videobeelden op bomen en struiken en de Alkmaarse vrijwaarster met haar koets.



Het historische Bolwerk en het vlakbij de Grote Kerk gelegen Canadaplein worden uitgelicht met vuurbomen, -korven, -fakkels, -lotussen en -paddenstoelen. Een avondwandeling tijdens Wonderlicht Alkmaar is één grote belevenis voor jong en oud. Kinderen kijken hun ogen uit bij de installaties van de vuurkunstenaars en ontmoeten bijzondere figuren. Bij de Bibliotheek (op vrijdag) en in het Stedelijk Museum (op zaterdag en zondag) kunnen zij tussen 17.30 uur en 20.00 uur gratis een eigen Wonderlantaarn maken.



Vliegend tapijt



Ooit gedroomd van een magisch vliegend tapijt terwijl een pianist je vlucht begeleidt met prachtige muziek? In de fantastische wereld van Grandet Douglas wordt deze droom werkelijkheid! Le Manège à Contrevent is een indrukwekkende mobiele structuur. Zittend op een comfortabel vliegend tapijt, ontvouwt het wonder zich voor de ogen van de bezoekers. Piano's zijn meestal gedoemd tot een statisch bestaan in de hoek van een kamer of op een podium, maar de piano van Grandet Douglas is zo licht dat hij de zwaartekracht tart.



Bomen en struiken komen tot leven



Dansende silhouetten die vervlochten raken in de bomen, golvende lichtschitteringen en ritselende klanken. Deelnemers aan de theaterwandeling lopen een droomwereld binnen, met overal op het Bolwerk lichtprojecties. Dankzij mysterieuze videobeelden en geluiden kunnen de wandelaars opgaan in een schitterend uitgelicht landschap en even volledig onthaasten.



Betoverende zwarte magie



Idehlia is de vrijwaarster van Wonderlicht Alkmaar die helpt om ballast of ego los te laten en vrij door de nacht te trekken. Op basis van haar oeroude mysterieuze onorthodoxe methode schoont zij de ziel op. Te midden van potten, boeken, paardenstaarten en vingers bestudeert Idehlia de zwarte magie. Wie durft haar te benaderen?



De magische theaterwandeling gaat elk kwartier van start op 14, 15 en 16 februari tussen 18.00 uur en 22.00 uur. Tickets zijn te koop via de website www.wonderlichtalkmaar.nl.



Prijzen online: Kinderen t/m 6 jaar € 1,00 / Iedereen vanaf 7 jaar € 4,00



Administratiekosten per bestelling €1,50



Prijzen aan de kassa op het Canadaplein: Kinderen t/m 6 jaar € 1,00 / Iedereen vanaf 7 jaar € 5,00