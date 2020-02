Moco Museum introduceert Studio Irma - ‘Reflecting Forward’

Immersive digital artist Irma de Vries opent haar grootste show tot nu toe bij Moco en heeft evenals het museum de visie, middels kunst, de stem van de straat te laten horen en de roep om vrouwelijke kunstenaars te eren.



Amsterdam, 11 februari 2020 – De samenwerking tussen Moco en Studio Irma heeft geresulteerd in een nieuwe immersive digital art tentoonstelling die voor het eerst bij het Moco Museum zal ‘schitteren’, maar duidelijk de ambitie heeft om internationaal menig harten sneller te doen kloppen. Het interactieve Studio Irma - ‘Reflecting Forward’ zal vanaf vandaag te zien zijn bij het museum aan het Museumplein in Amsterdam.



Over Studio Irma - ‘Reflecting Forward’

Fel gekleurde lichten, dans en muziek drijven je door deze interactieve kunstwerken.



Het zijn de ingrediënten die dromen tot leven brengen: oneindige variabele ruimtes met steeds veranderende dimensies en etherische kunstwerken die met elkaar communiceren.



Geluksgevoelens komen tot je, terwijl je dwaalt door de digitale en voortdurend veranderende ruimtes: Diamond infinity room, Kaleidoscope, We all live in bubbles, Connecting dots en Universe.



Er is geen taalbarrière, zodat iedere bezoeker vanuit eigen beleving optimaal kan genieten van deze reflecterende wereld. Op deze manier wordt het leven niet nagebootst door de kunst of vice versa, maar in plaats daarvan is de beleving een wervelende viering van de invloed tussen mens en kunst, mens en mens, kunst en kunst.



Irma de Vries van Studio Irma: “Met ‘Reflecting Forward’ introduceren we een nieuwe kunstbeweging gebaseerd op het Connectivisme. De tentoonstelling benadrukt hoe internettechnologieën zoals webbrowsers, zoekmachines en social media bijdragen aan een nieuwe manier van leren. Hierin is kunst een middel met het primaire doel om mensen te verbinden, in een wereld zonder grenzen.”



Kim Logchies, oprichter en curator van Moco Museum: “Normaal reflecteren we door terug te kijken naar het verleden. Met deze digitale kunst-ervaring, die eindeloze connecties laat zien, onthullen we hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. En wat jouw rol daarin zou kunnen zijn.”



De invloed van kleur

Onze vroege voorouders gebruikten kleur voor het herkennen van rijp voedsel. Honger zet aan om voedsel te zoeken, vrolijkheid vormt de beloning van het vinden ervan. Gedurende miljoenen generaties is kleur zo’n betrouwbare voorspeller van voedsel gebleken, dat eten tijdens de evolutie gaandeweg verweven is geraakt met blijdschap.Tijdens de kolonisatie waren zeer felle pigmenten soms zwaarbeveiligde staatsgeheimen.



Voor de expositie van Studio Irma werd speciaal een kleur ontwikkeld. Het is een kleur roze dat energie en dopamine moet opwekken.



Studio Irma - ‘Reflecting Forward’ is het startschot van vele projecten die bij Moco in 2020 gaan over de viering van vrouwelijke kunstenaars.



Welkom bij IRMA – ‘Reflecting Forward’



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



IRMA - ‘Reflecting Forward’: vanaf maandag 10 februari 2020



Locatie: Moco Museum - Honthorststraat 20, Amsterdam Museumplein



Website: www.MocoMuseum.com



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Over Irma de vries

Irma de Vries staat nationaal onder meer bekend om haar werk voor het Amsterdam Light Festival, waar haar kunstwerken voor vele opstoppingen zorgden. Internationaal ontving ze verschillende prijzen voor haar spraakmakende videomapping.



Op de Gerrit Rietveld Academie combineerde ze haar schoolwerk met modellenwerk; haar liefde voor fashion is een terugkerend element binnen haar digitale patronen.



Haar kunst zorgt voor vrolijkheid en daar denkt ze zelf niet lichtvoetig over.



Vele boeken verslond zij over bewezen geluk wat mensen ervaren, door het zien van ronde vormen en heldere kleuren, wat in het brein ten grondslag ligt aan het zoeken naar rijp fruit ten tijde van honger.



Zelf is zij door diverse gebeurtenissen in haar leven groot gelover van de kracht van dopamine en serotonine.



Irma neemt je mee in een reis waar je even alles los zal laten en deel wordt van het grote geheel. Waar alles en iedereen verbonden is. Haar technische expertise gecombineerd met haar visie over kunst, maken van haar na 20 jaar lange ervaring, een serieuze nieuwe speler binnen de kunstwereld.